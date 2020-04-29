三大法人買超173億元 多頭氣盛內外資大砍富邦VIX 6.7萬張

台股今 (29) 日大漲 156 點收在 10772 點收復季線，三大法人合計買超 173.4 億元，其中外資與投信買超重點鎖定電子與金融兩大族群，並大舉調節富邦 VIX，合賣 6.7 萬餘張。

今天適逢摩台期結算，外資拉高結算意願強烈，三大法人中外資與投信同步站在買方，其中外資買超台股 180 億元、投信也加碼 11 億元，自營商則逢高調節賣超 17.7 億元。

外資今天買超標的鎖定金融股，前十大買超標的有 6 檔為金融股，其中新光金買超 1.8 萬張，開發金、國泰金、玉山金、富邦金台企銀買超張數也超過 8000 張；電子股主要以權值股為主，其中聯電買超高達 4.8 萬張，聯發科與台積電也分別獲買超 1.6 萬張、1.5 萬張。

賣超部分，富邦 VIX 賣超 2.5 萬張居冠，連結陸股的元大滬深 300 正 2 賣超 8245 張、面板指標股友達遭調節 7426 張，台郡、國巨也遭調節 6000 餘張。

投信部分，買超前五大分別為欣興買超 3480 張，長榮與長榮航分別獲買超 3376 張、2132 張，國產買超 1732 張、國發金獲買超 1645 張；賣超前五大分別為定穎 (2866 張)、晶電 (2722 張)、聯電 (1540 張)、技嘉 (1474 張)、兆豐金也遭調節 829 張。

自營商買超標的主要以 ETF 為主，元大高股息買超 8514 張、元大滬深 300 正買超 6526 張、國泰美國道瓊正 2 買超 3777 張；另外，元大金與華通分別獲買超 4789 張、4570 張。

賣超部分，元大台灣 50 反 1 遭大砍 9.3 萬張，富邦 VIX 也遭調節 4.2 萬張、元大 S&P 石油賣超 9363 張、聯電賣超 4557 張、國泰台灣加權反 1 賣超 3437 張。

法人表示，台股 4 月在外資賣超收斂，目前資金大舉湧入傳產、金融，月線大漲 1086 點，扭轉前三月月線收黑頹勢，但因國際疫情尚未明朗，加上第 2 季出口翻黑幾成定局，要留意部分漲多個股遭調節的拉回風險。