頻率元件產業出運 晶技Q1每股賺0.83元居冠 希華、台嘉碩轉盈

頻率元件廠在日商退出殺價競爭商業模式並選擇關閉部分廠區後，產業走出景氣谷底，今年第一季各家財報陸續出爐，包括希華 (2484-TW)、台嘉碩 (3221-TW) 等都轉虧為盈， 晶技 (3042-TW) 首季獲利更季增 10%，年增 2.3 倍，以每股純益 0.83 元居冠。
頻率元件業者包括晶技、希華都積極擴充利基型產品，第 2 季有 NB、平板電腦產品需求挹注，下半年受惠 5G 商轉，訂單能見度高。
晶技首季稅後純益 2.57 億元，季增 10%，年增 2.3 倍，超越去年旺季水準，每股純益為 0.83 元，第 2 季營收可望再成長。
日本大真空持股 50% 的加高 (8182-TW) 首季營收也達 6.23 億元，稅後純益 4333 萬元，年增 38.28%，每股純益為 0.4 元。
希華今年首季營收 5.29 億元，毛利率 21.61%，季增 3.22 個百分點，年增 2.36 個百分點，優於去年全年平均 20.08%，稅後純益 3752 萬元，較上季虧轉盈，年增 19.98%，每股純益 0.24 元。希華第二季也受惠筆電大廠 Dell、HP 持續對 EMS 廠追單。
台嘉碩 2020 年第一季營收 5.06 億元，毛利率 17.78%，年增率 1.23 個百分點，稅後純益 196 萬元，較上一季轉盈，每股純益為 0.02 元。