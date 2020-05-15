中國4月工業增加值年增率翻紅達3.9% 優於預期

周五 (15 日) 中國統計局公布 4 月規模以上工業增加值年增 3.9%，預期 1.5%，前期為年減 1.1%。今年 1～4 月份，規模以上工業增加值年減 4.9%。

資料來源: 中國統計局

從三大類別來看，4 月份，採礦業增加值年增 0.3%，漲幅比前一個下滑 3.9 個百分點；製造業年增 5%，3 月份則是衰退 1.8%；電力、熱力、燃氣及水生產和供應業年增 0.2%，3 月份為衰退 1.6%。

以產業來看，4 月份 41 個產業中有 28 個產業增加值保持年成長，漲幅排名前三大為專用設備製造業成長 14.3%、計算機、通訊和其他電子設備製造業成長 11.8%、電氣機械和器材製造業成長 9%。

從產品產量來看，光纜、挖掘與鏟土運輸機械、IC 電路、工業機器人、微型計算機設備等產量年增幅度較高，分別達 43.8%、40.8%、29.2%、26.6%、26.2%。

此外，4 月份，工業企業產品銷售率達 98%，比去年同期上升 0.8 個百分點。

另外中國統計局也公布 4 月份服務業生產指數年減 4.5%，降幅比 3 月份收斂 4.6 個百分點。1～4 月份，服務業生產指數年減 9.9%，降幅比 1～3 月份縮小 1.8 個百分點。

