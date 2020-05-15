『520』行情 看國家隊外資拔河！

今年的『520』總統就職日，剛好與 5 月台指期結算日撞期。國家隊一路力挺，但仍喚不回外資，外資昨日又賣超 188 億元，台股大盤應聲失守 10800 點，以 10780.88 點作收，成交值放大至 1864.97 億元。

台股到底有沒有『520』行情? 其實從國安基金宣示進場以來，國家隊一路照拂，抵消外資賣壓，『520』行情早就在進行中，國家隊與外資這一階段拔河，剛好也得在此分個勝負! 台股的短線肉搏戰熱區仍是 10800 點至 10900 點間。關鍵點位為 10826、10853 與 10888 點。

美股破月季線後反彈，台股今日如隨之開高，必須守穩 10800 點關卡，10800 點兩端哨站 10777 與 10826 點，更形關鍵，必須守穩，才能化解續往月線回探。當然多頭如欲展現強勢，最好必須連 10853、10888 點都收復，才有機會續往 10900 點挺進，短多必須站回 10935 點，才能重新再度啟動往年線與 11000 點挑戰的攻勢，其間還有一個重要的觀測點 10968 點。多頭必須收上 11026 點，才能宣告收復 11000 點關卡，續往 11147 與 11177 點挑戰。不過如棄守 10777 點，短線空方仍占上風，恐繼續南下回測 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續下探 10688、10658 與 10616 點，多空控盤權也將正式易位。

今日台股短多能否重新搶回控盤權，得看權王台積電表現。台積電領先大盤失守月季線，今日也是關鍵日，如能搶回月季線，對於重振多頭軍心將有決定性的影響。而今日除了電子權值股之外，金融股也是重要關鍵，金融族群也成為外資近日的提款機，如國家隊持續力拱『520』行情，金融股也是不可或缺的要角，切勿再出現電金齊軟，則回探月線機率大增。

另外上市櫃首季財報，今日也將全數出爐。法人邊檢視財報成績單，為了確保能持續擁有一手好牌，衝刺第二季績效，法人也必然趁此時機進行換股動作。投資人可留意近期內外資法人的『新歡』，尤其是近期才開始買進，並有持續加碼動作者，將有機會成為第二季作帳行情標的! (訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)