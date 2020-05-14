台股失守十日線、10800關卡 三大法人賣超221.45億元

美股四大指數連續 2 天走跌，台股今 (14) 日也開低走低，終場收在 10780.88 點，下跌 157.39 點或 1.44%，成交金額 1858.88 億元，跌破十日線及 10800 點關卡，電子、金融、傳產及權值股全面走弱，三大法人今日合賣 221.45 億元。

統計三大法人買賣超情況，外資今日持續賣超 189.58 億元，呈現連三賣，投信則買超 3.32 億元，呈現連七買，自營商賣超 35.18 億元。三大法人今日合計賣超 221.45 億元。

美國總統川普高喊負利率，聯準會 (Fed) 主席鮑爾警告，新冠肺炎疫情帶來巨大的經濟風險，引發投資人憂慮，加上美中關係趨於緊張，使得美股四大指數連續兩天收黑，亞股也全面走弱。

台股早盤觸及 10806 點後，跌幅一度收斂，可惜多方欲振乏力，尾盤獲利了結賣壓出籠，權值三王表現疲軟，成壓盤重心，權王台積電跌逾 1%，失守季線，收在 293 元，股王大立光更重挫 2%，鴻海也有近 1% 跌幅。

防疫概念股仍是今日盤面焦點，多檔股價續強，合一近期新藥利多連發，昨日又被納入 MSCI 全球小型指數，股價連拉 2 根漲停；亞諾法因疫苗將展開大型動物試驗和安全性研究，股價創近 7 年新高；國光生盤中一度大漲逾 7%，尾盤漲幅收斂至 2% 左右；其餘如生達、寶齡富錦、訊映也在盤上表現。