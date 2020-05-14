〈台股盤後〉電金傳權值全走弱 開低走低大跌157點失守10800點

受美國聯準會 (FED) 主席鮑爾看淡經濟前景，加上美中關係緊張，美股全面走跌，拖累今 (14) 日亞股走弱，台股開低走低，權值、電子、金融、傳產皆難敵賣壓，終場大跌 157.39 點，收 10780.88 點，失守 10800 點、10 日線，跌幅創近一個月新高，成交量 1858.88 億元。

權值三王今表現疲軟，成壓盤重心，權王台積電跌逾 1%，失守季線，收在 293 元，股王大立光更重挫 2%，鴻海也有近 1% 跌幅，其他權值股，台塑四寶走弱，其中南亞跌逾 2%，金融股國泰金、富邦金、中信金等跌幅也在 1% 上下。

高價股方面，矽力 - KY 獲 MSCI 納入標準型指數，今股價續強漲幅超過 3%，企圖挑戰前波高點，譜瑞 - KY、旭隼也在買盤挹注下，尾盤收紅，而祥碩一度攻上千元大關，讓台股盤中出現四千金，但午盤過後難敵賣壓，終場紅翻黑。

盤面上重點族群，記憶體族群遭狙擊，旺宏、南亞科跌逾半根停板，華邦電也有 4% 跌幅，被動元件同步拉回，國巨、華新科、禾伸堂、信昌電皆在盤下。

此外，隨著全球疫情又傳升溫，生技醫療類股再度點火，多檔防疫股續強，亞諾法因疫苗將從本月起，展開大型動物試驗和安全性研究，尾盤攻上漲停，創下近 7 年新高，環瑞醫、中天、合一也收漲停價，紘康、太博、國光生同樣收紅，相對大盤強勢。

不過日前漲多防疫概念股也拉回，康那香、毛寶、寶齡富錦等尾盤賣壓相對沉重。

法人指出，受美股影響，台股震檔走低，雖然台股相對抗跌，但 5 月外資持續調節台股，台股短線仍呈現多空交戰、區間整理格局，而明 (15) 日為上市櫃公司第 1 季財報截止日，投資人可關注企業展望，但仍須慎防部分漲多個股拉回壓力。