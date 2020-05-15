盤前財經大事搶先讀2020年05月15日

今日操盤前瞻
美國 4 月零售銷售
日本 4 月 PPI
股東會：銘鈺、永利聯合、惠普、富邦媒
法說會：鴻海、永豐餘
重磅！傳台積電週五宣布赴美設廠 落腳亞利桑那州
《華爾街日報》、《路透社》和《彭博社》週四 (14 日) 先後引述消息人士報導，晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 計畫斥資 120 億美元赴美建置 5 奈米晶片廠，最快週五 (15 日) 宣布赴美設廠計畫，地點選在亞利桑那州。閱讀全文...
三大老牌飯店 Q1 罕見虧損 寒舍每股虧掉 1.74 元最慘
受到新冠肺炎疫情衝擊，多家上市大型飯店業者是罕見呈現虧損狀態，包括國賓 (2704-TW)、夏都 (2722-TW) 和寒舍 (2739-TW)，而截至目前，又以寒舍每股虧損 1.74 元最多，創單季最大虧損。閱讀全文...
和碩首季本業意外轉虧 業外挹注純益年增 16% EPS 0.59 元
代工大廠和碩 (4938-TW) 昨 (14) 日公布首季財報，受疫情衝擊、中國廠停工影響，合併子公司營運後，本業意外轉虧，營益率為 - 0.1%，但在業外挹注下，稅後純益 15.45 億元，季減 81.22%、年增 16.31%，每股純益 0.59 元。閱讀全文...
工具機市場慘！日本 4 月訂單腰斬 創金融海嘯來首見
受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，4 月日本工具機訂單表現持續受挫，報年減 48.3%，不僅出現連續 19 個月萎縮，總訂單金額更在相隔 10 年 3 個月後，再度跌破 600 億日圓。閱讀全文...
中國可轉債市場 恐將出現首筆違約？
據《彭博社》報導，中國可能即將見到首筆可轉換債券違約，這正引起人們對中國可轉債市場是否過度投機的關注。閱讀全文...