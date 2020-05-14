眾達-KY首季認列可轉換公司評價 純益年減2成 EPS 0.57元

光收發模組廠眾達 - KY (4977-TW) 今 (14) 日公布首季財報，稅後純益 3911.1 萬元，季減 41.24%、年減 21.84%，每股純益 0.57 元，眾達表示，雖然首季營收創歷史同期新高，但受業外認列匯損與可轉換公司債評價損失影響，抵銷獲利，不過可轉換公司債已於 2 月全數轉換為普通股。

眾達第 1 季合併營收 6.55 億元，季減 11.01%、年增 21.24%，毛利率 21.44%，季增 2.33 個百分點、年減 3.55 個百分點，營益率 11.54%，季增 1.68 個百分點、年增 3.67 個百分點，稅後純益 3911.1 萬元，季減 41.24%、年減 21.84%，每股純益 0.57 元。

眾達表示，可轉換公司債已於 2 月全數轉換為普通股，因此第 2 季將不會再受評價影響業外損益，而 4 月也受惠 100G 單通道、32G 光收發模組產品兩大產品出貨帶動，月營收創新高，預期頻寬成長趨勢將延續。

展望未來，眾達馬來西亞檳城廠預計第 2 季可望放量生產，但短期馬來西亞因應疫情實施管制令，眾達指出，生產線、測試設備進駐、人員教育訓練動作仍持續進行，強調限制一旦放寬，就可進行試量產，強調第 2 季底導入量產目標不變。