真好玩重點力作《天啟紀元》5月台港澳上市 下半年將推五款新作

手遊營運商真好玩 (8491-TW) 今 (14) 日宣布，取得遊戲開發大廠廣東趣炫網路旗下新世代奇幻冒險 MMORPG《天啟紀元》代理權，將是下半年重點力作，預計 5 月下旬於台港澳三地同步推出，7 月在韓國上市，第 4 季則走向歐美市場；下半年預計共將推出 5 款新作，為營運添新動能。

《天啟紀元》為市場上相當特殊題材的新世代奇幻冒險 MMORPG，為趣炫網路所開發的手遊。真好玩董事長周玄昆表示，過去與趣炫網絡合作的《紫青雙劍》、《崑崙墟》等手機遊戲，皆創營收高峰，有實力堅強的開發大廠作為遊戲後盾，加上真好玩過去經營遊戲的成功經驗，及大數據獲利模型策略，相信《天啟紀元》能再創佳績。

真好玩去年下半年起積極轉型，全方位調整營運策略，持續優化大數據獲利模型，去年營收達 18.6 億元，創歷年來新高，今年第 1 季推出仙俠類遊戲《六道無雙》，也受玩家好評，每月營收貢獻超過千萬元，累積前 4 月營收達 2.88 億元。

展望下半年，真好玩表示，營運兩大目標為自研產品推向全球市場、代理遊戲力求穩定獲利，持續善用大數據精準驅動決策的核心方針，確實掌握遊戲市場趨勢，下半年共將推出 5 款產品，增添營運柴火，貢獻營收。