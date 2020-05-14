牧德完成5.3億元籌資 現增股5/19上市交易

PCB 及半導體檢測設備廠牧德 (3563-TW) 今 (14) 日宣布完成現增，共募集 5.3 億元資金，這是今年以來繼迅得 (6438-TW) 後，第二家完成市場籌資的 PCB 及半導體設備廠，牧德現增的 2120 張現增股將在 5 月 19 日上市買賣。若以今日收盤價 330 元來計算，與現增股價 250 元仍有 32% 價差。

牧德指出，同業設備廠人員受困各國，無法前往中國之際，競爭對手卻積極搶食中國市場，牧德此時則由總經理親自率隊前往中國，派出前所未有的研發、客服及業務團隊在中國大陸推廣與裝機，分秒不漏為業務布局。

牧德董事長汪光夏表示，2020 年以來營運雖受疫情影響，整體設備業營收多處大幅衰退狀況，但牧德擴大研發投入及網羅更多人才，此時將是最好機會，推升牧德營運再上層樓。

牧德今年首季營收 6.86 億元，毛利率 64.8%，季增 10.29 個百分點，年增 3.1 個百分點；稅後純益 2.26 億元，季增 1.65 倍，年減 13.63%，每股純益 5.3 元。

牧德 4 月營收為 2.56 億元，月增 1.21%，年增 0.74%，為近 10 個月以來新高；前 4 月累計營收 9.42 億元，年增 1.88%。法人指出，牧德上半年接單平穩，若中國疫情未出現太大變化，將有利 AOI 設備維持營收穩定格局。