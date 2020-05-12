〈每日外資外匯觀點〉第二波疫情擔憂升溫 美元指數重拾避險光環

愈來愈多國家尋求重啟經濟之際，但德國、南韓等國的新增確診病例卻驟增，令人擔心第二波感染的風險升溫，金融市場避險情緒再起，美元指數重回 100 大關。周二市場關注美國公布通膨數據及四位聯準會官員發表談話。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK Asset Management 董事總經理 Boris Schlossberg 表示，各國紛紛尋求重啟經濟，但歐洲在提出經濟刺激計畫的問題上高度分裂，預期美國經濟反彈將比歐洲更強勁，目前外匯市場正押注美元，須特別注意固定收益市場，美元將隨美債殖利率上升而啟動漲勢。

避險基金 Tudor Investment Corp 創辦人 Paul Tudor Jones 表示，經濟復甦將取決於疫情控制，並發出預警，如果一年內沒有找到疫苗或治癒方式，甚至是更大規模的檢測手段，那麼我們將面臨更加艱難的時刻，恐將再現經濟大蕭條。

Western Union Business Solutions 分析師 Joe Manimbo 表示，本周美元走勢將受聯準會主席鮑爾周三談話，以及通膨、失業及零售銷售數據的影響。上周投資者因對重啟經濟抱持謹慎樂觀，美股等風險資產受到提振，但這種樂觀恐怕很難維持。

Action Economics 分析師強調，市場對經濟過快重啟導致新一波感染的擔憂升高，投資者應抱持謹慎。

Merk Investments 投資長 Axel Merk 指出，市場避險操作正在進行，美元指數雖上漲，但日圓卻普遍走弱，這並非是典型的避險環境。