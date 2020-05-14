疫情推動異丙醇價格上揚 供應恐吃緊

用於印刷電路板清洗及印染等用途的異丙醇 IPA(Isopropyl alcohol)，其價格在亞洲出現上揚情況。由於異丙醇在歐美國家也被用於環境消毒，在新冠肺炎 (COVID-19) 的影響下，需求量出現大增。

根據《日本經濟新聞》週四 (14 日) 報導，異丙醇價格在近日出現上揚。除了歐美國家在消毒用途的需求大增，這個時期又適逢工廠的定期歲修，供應出現緊迫情形。對於在工業用途上有大量需求的日本而言，也出現憂心供應不穩的聲音。

異丙醇除了可作為印染的溶劑使用，在工業上也用於清潔用途，應用範圍相當廣泛。異丙醇對皮膚會造成強烈刺激，但歐美會在稀釋濃度並添加保濕成分後，用於消毒用途。日本市面的手部消毒液，雖然多為酒精成分，但也有產品會添加少量的異丙醇。

異丙醇價格因疫情上揚 供應恐出現吃緊 (圖片：AFP)

異丙醇的市場行情在今年 3 月出現變動，當時新冠肺炎正在歐美國家擴大。有日本貿易商指出，東南亞也有出現利用異丙醇來取代酒精的現象。目前異丙醇在亞洲的現貨價格約每公噸 1500 美元左右，在近 2、3 個月上揚約 2 倍。歐洲採油罐車方式的交貨價格，也在今年的 3、4 月間上揚了 2 倍以上，每公噸約 2500 美元左右。

全球的異丙醇生產能力，每年約 230 萬公噸。其中在亞洲國家占逾 4 成，而歐洲只有 2 成不到。歐洲也多從中國及其他亞洲國家進口補足。

有日本化學大廠表示，東南亞有多個廠房正在進行歲修，異丙醇的供應也突然變得緊迫。

日本有 3 家化學工廠生產異丙醇，產能約占全球 1 成，每年可生產 22 萬公噸。去年出口 9 萬公噸，約有半數銷往國外。

剛於 3、4 月結束工廠歲修的 JXTG 能源公司，從 5 月開始就逐漸提高產能，預估將會滿載生產。Tokuyama 預定在 5、6 月進行歲修，三井化學則維持滿載生產。

根據日本貿易統計來進行推算，3 月異丙醇的平均出口價格月增 6%，每公斤來到 104.4 日圓。連續 3 個月上揚。

亞洲的電子業對於高純度異丙醇有大量需求。有日本貿易商表示，近來日本在宅經濟的帶動下，冷凍食品的包裝印刷出現需求量的增加。日本的異丙醇主要用於染印用途，也開始擔心未來的供貨問題。

在國外市場的現貨價格上揚，也對日本國內的交易價格帶來影響。日本國內一般會參考每季的石腦油行情，來對異丙醇的價格進行交涉。今年 1-3 月的日本產石腦油每千公升報 4.48 萬日圓，較前季上漲 0.35 萬日圓。在這樣的影響下，從 4 月起的異丙醇交易價格也似乎呈現了小幅上揚。

日本產石腦油價格，由於先行指標的亞洲市場現貨價格在 3 月後出現大幅滑落，4-6 月期間很可能會低於 3 萬日圓。然而在 7 月之後若調降異丙醇價格，將較國外行情來的低廉，日本國內的價格走勢也將浮現不確定因素。