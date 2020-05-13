〈金寶總座異動〉不到一周拍板 新總座由陳威昌接任

金寶 (2312-TW) 今 (13) 日召開董事會，宣布聘請仁寶 (2324-TW) 物聯網事業本部資深副總經理陳威昌擔任總經理，負責整體營運，領導團隊在既有全球布局基礎上，積極拓展國際新客戶，發揮競爭力與關鍵影響力。由於金寶才在上周宣布，前總座沈軾榮因個人健康因素去職，不到一周就拍板新總座，速度之快也令外界議論。

金寶表示，陳威昌畢業於海洋大學電子工程學系，曾任集團內部資深副總經理，擁有電腦相關產品 20 多年經驗，涵括產品研發、設計、國際業務等資歷，上任後將以運籌全球布局、拓展國際市場、落實紮根為基礎，鞏固金寶製造商優勢。

金寶創立近半世紀，已在全球 8 個國家，擁有 26 個工廠，也是目前東南亞最大電子製造代工廠，金寶表示，未來在陳威昌領導下，將持續全球運籌管理，並積極洞察客戶需求與市場動態、強化產品研發設計能力，增加新產品及客戶，以落實永續成長發展目標。

金寶上周才發布重訊，前總經理沈軾榮因個人健康、減少工作負荷因素宣布辭任金寶總經理、泰金寶副董事長、新金寶集團執行長，原職務暫由董事長許勝雄兼任，今日則火速公布新任總經理人選。

今日出刊的平面雜誌也指稱，沈軾榮閃辭是因與行銷長潘修玉關係過於密切，讓許勝雄怒拔職務，但相關指控雙方皆否認。

沈軾榮雖辭任上周雖辭任相關職務，但仍為金寶、泰金寶董事，並負責集團轉投資公司凱碩 (8059-TW)、泰金寶精密科技、三緯國際、新世代機器人暨人工智慧、麗寶大數據與通寶半導體設計等關係企業董事長。