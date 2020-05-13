〈敦泰法說〉Q2手機需求下滑 平板負責撐腰

驅動 IC 廠敦泰 (3545-TW) 今 (13) 日舉辦法說會，董事長胡正大表示，疫情對手機供應鏈帶來衝擊，第 2 季相關產品出貨估將下滑，不過，平板在遠距辦公趨勢帶動下，需求動能仍持穩，法人指出，由於敦泰手機相關營收比重仍達 8 成，第 2 季營收恐較上季衰退。

胡正大指出，疫情籠罩下手機需求減弱，加上第 1 季比較基期高，預計第 2 季手機產品出貨將下滑，且價格漲勢不會延續，但就公司整體銷售單價，由於有新產品 MUX 1:6 FHD 等挹注，價格可維持穩定。

胡正大看好，由於遠距教學、居家工作普遍，平板、筆電等產品需求增加，以第 1 季來看，平板 IDC 出貨是去年 2 倍，今年 IDC 在平板滲透率將從去年 16%，提升至 34%，整體出貨上看百萬顆。

展望後市，胡正大談到兩樣新技術 OLED IDC 與 FTDDI(全屏指紋觸控與驅動整合 IC)，其中，OLED IDC 已通過客戶驗證，應用在穿戴式裝置上，預計未來幾個月進入量產，並持續導入至手機等產品；FTDDI(全屏指紋觸控與驅動整合 IC) 則與神盾 (6462-TW) 開發中，但未透露具體技術、產品開發時程。

敦泰目前出貨以 IDC 為主，營收比重達 5 成，IDC 中又以手機產品占比最高，達 85%，其餘 15% 則為平板。