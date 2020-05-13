高盛：疫情導致供需失衡 肉價將持續波動

高盛的大宗商品分析師 Jeff Currie 表示，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情除了對能源市場造成衝擊，並導致油價大幅下跌之外，亦使得食品產業面臨市場供需失衡的威脅，Currie 預期，原油及肉品這兩類型大宗物資的價格走勢，至少到 2021 年之前，都將呈現較高的波動性。

美瘦肉豬期貨價格走勢 (圖：Nasdaq)

為了防止肺炎疫情擴大，全球有 187 個國家，已採取了為期數週或數個月的封鎖措施，並造成石油需求量萎縮，儘管近幾週以來，原油價格呈現溫和上漲的趨勢，但若統計自今年以來，布蘭特原油及 WTI 原油期貨價格，皆下跌了超過 50%。

另外，由於各國政府下令採取社交距離政策，並關閉學校及禁止民眾聚會，導致餐飲業者被迫暫停營運，由於來自餐飲業者的需求萎縮，導致許多農畜業者面臨產品無法銷售的問題，並被迫丟棄新鮮的蔬果及牛奶等農產品。

此外，由於美國肉類加工廠傳出群聚感染，導致許多工廠被迫關閉或暫緩生產，造成肉類供應短缺的問題，美銀日前於報告中指出，受到新冠疫情的衝擊，美國的畜牧業者將面臨沉重的財務壓力，且超市亦將面臨肉製品供應不足的問題。

但是，美銀亦表示，若肉類工廠能夠重啟營運，則肉類市場供需失衡的問題，將有望獲得疏緩。為了減輕農畜業者的壓力，美國總統川普於日前表示，政府將會向美國農民購買 30 億美元的農產品。

Currie 預期，至少在 2021 年之前，原油及肉品的價格走勢皆將持續波動，並表示這兩類型的大宗商品，為影響新興市場通膨增長率的重要因素。