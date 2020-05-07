疫情催生人造肉需求 Cramer：不可小看Beyond Meat漲勢

CNBC 知名財經節目主持人 Jim Cramer 週三 (6 日) 表示，投資人不該忽視植物性人造肉 Beyond Meat(BYND-US) 日益普及的趨勢，「這一漲勢正在發生，投資人要是不跟上就要落後了。」

Cramer 承認，對於 Beyond Meat(BYND-US) 這樣的公司而言，其營收不算高，但 Beyond Meat 第 1 季營收報 9710 萬美元，較去年同期增長 141%。

「雖然該公司營收不是一夜之間從 10 億美元飆升，它並非什麼轟動市場的藥物，但走勢值得關注，我認為這對投資人來說相當振奮。」Cramer 說道。

Beyond Meat 股價 (圖片：CNBC)

Beyond Meat 股價於週三上漲約 17%，至每股 117 美元，Beyond Meat 市值為 72 億美元，曾經是華爾街最熱門的股票之一，同時也是自 2019 年 5 月 IPO 以來波動性最大的股票之一。

去年 5 月 Beyond Meat 以每股 25 美元的發行價一路飆漲，於去年 7 月漲至近 240 美元。但到去年 12 月，又暴跌約 70%。

今年上旬，Beyond Meat 股價先反彈後回落，於 3 月中旬跌至每股 48 美元低點，迄今又上漲一倍以上。

除了強勁的營收，Beyond Meat 週二還公佈 Q1 淨利達到 180 萬美元，高於去年的淨虧損 600 萬美元；不過該公司也警告，由於新冠肺炎病毒肆虐，其餐廳業務的確受到打擊。

但 Jim Cramer 認為植物性人造肉產業最終可能是 Covid-19 疫情危機下的受惠者。

他指出，美國各地的肉類包裝工廠都陸續出現大規模的疫情，迫使部分工廠產能放緩，或因為員工染病而暫時關閉，

儘管美國總統川普上週根據《國防生產法》下達行政命令，要求肉類加工廠在疫情期間維持運作，但疫情的發展引發消費者對肉品供應的擔憂。

疫情之下部分消費者害怕肉類工廠品質不佳，但 Cramer 認為，消費者不需要因此選擇素食，只是需要對牛肉再三考慮，他建議消費者嘗試以 Beyond Meat 的人造肉取代牛肉。

儘管人造肉比傳統肉類更昂貴，但 Cramer 指出，疫情造成的短缺已使牛肉成本上漲，為人造肉業者提供優勢。

目前，Beyond Meat 主要人造肉市場競爭對手之一 Impossible Foods 尚未上市公開交易，但它的產品已經隨處可見。其招牌產品「不可能漢堡」(Impossible Burger) 很快就會在 1700 間連鎖超市 Kroger 買得到。

Cramer 更說，雀巢等食品巨頭也已經進入人造肉漢堡市場，他表示，以植物為基底的肉類產業，對環境更加友善，已經形成一股非常重要的精神力量，而不僅僅只是嗜好。