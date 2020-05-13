〈台新金法說會〉Q2擬增持債券、高股息股票 低利環境祭三大業務策略

台新金 (2887-TW) 今 (13) 日召開第一季線上法說會，3 月金融市場動盪，以致投資收益下滑，不過公司樂觀看待第二季投資，會持續增持債券、高股息股票，總經理林維俊並表示，在低利率環境下，台新金將秉持「朝高利率幣別發展」等三大業務策略努力。至於是否併購保德信人壽，林維俊維持一貫態度表示不評論個案。

台新金投資長簡展穎表示，第一季投資收益約 10 億元，比去年同期的 29 億元、掉 19 億元，主要是受到疫情影響，投資的股票和債券有評價損失。在投資部位方面，債券占 9 成，股票 1 成，而評價損失有 6 成是來自於債券，證券衰退佔 3 成，投資彰銀的衰退占 8%。

展望第二季，簡展穎表示，預估第二季的投資收益可達到和去年同期持平，估在 27 億元左右，投資部位上，會依外幣存款部位再調整外幣債券部位，持續增加債券布局，至於股票部分，會持續買入台股參與除權息 ，但因疫情影響，部位不會太大，還是以基本面好的高殖息股為主。

此外，林維俊表示，低利率環境下，台新金業務策略有三，分別為：一、朝高利率幣別發展；二、擴大手續費；三、往海外利差比較好的國家布局。

至於台灣保德信人壽出售案將在 6 月 1 日投標，旗下沒有保險公司的金控業者紛紛被點名要搶親，對此，林維俊強調，台新金長期還是希望是銀行、保險及證券都有的完整金控，但不會針對任何個案評論，若是牽扯到個案，暫時無法回答。

而彰銀案，林維俊則表示，目前更一審回到高等法院，5/29 將召開第四次準備庭，台新金重申希望政府能依 2005 年白紙黑字的承諾，協助台新金取得彰銀經營權，台新金會持續爭取合法權益。