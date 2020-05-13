〈台新金法說會〉無懼疫情干擾 上海、泰國布局傳捷報 今年可望開業

台新金 (2887-TW) 今 (13) 日召開第一季線上法說會，即使今 (2020) 年有新冠肺炎疫情干擾，但台新金海外布局仍傳捷報，包括上海、泰國兩地辦事處都已獲核准設立，今年可望開業。

至於申設中的越南隆安分行、馬來西亞納閩分行，則因當地疫情，申請進度須再觀察。

林維俊表示，台新金首季稅後純益為 26 億元，去年同期為 44 億元，年減 41%，每股稅後純益 0.2 元，每股淨值 12.86 元，年化 ROE 為 6.19%。營業收入較去年同期衰退 10.6%，淨利息收入及手續費收入相對穩定，惟受疫情影響，3 月金融市場動盪，以致投資收益下滑，所幸 4 月市場回穩，未實現評價損失已回升。

林維俊表示，受疫情影響，該行數位金融有很好成長，與去年第一季相比，Richart 貸款人數、金額、外匯交易、基金申購都成長三倍，行動銀行的帳戶交易量也成長 58%，都有不錯成長。

台新金第一季淨手續費收入較去年同期成長 6.4%，其中，財富管理手續費收入較去年同時成長 9.8%，營業費用較去年同期增加 3.2%，金控資本適足率 117.6%，銀行資本適足率 13.9%。

核心子公司台新銀行第一季淨利息收入 51 億元，較去年同期成長 11.3%，首季 NIM 為 1.21%，維持與去年底一樣，但相較去年同期下降 4bp，而放款較去年同期成長 15.1%，淨手續費收入 32 億元，較去年同期成長 3.9%，營業費用為 54 億元，較去年同期增加 2.2%。

台新銀第一季逾放比從去年底的 0.17% 攀升到 0.20%，覆蓋率從 814.6% 降為 700.6%，台新銀解釋，逾放比增加主要是呆帳提存，其中，上海國儲去年全數提列完畢，寶德能源則在今年 4 月前已逐步提存完畢。

談到海外布局，台新銀行上海代表人辦事處已於 4 月 20 日獲上海銀監局核准設立，且響應政府新南向政策，向金管會申請設立泰國辦事處，也在 5 月 4 日獲核准，至於申設中的越南隆安分行、馬來西亞納閩分行，則因為當地疫情關係，申請進度還須觀察。

有關疫情紓困，林維俊表示，該行積極配合政府辦理各項紓困方案，針對中小企業及微型企業提供「安心貸」營運周轉金紓困方案，並對民眾及醫護人員提供降息緩繳優惠及貸款手續費優惠或設定費減免等方案，積極協助企業與民眾減緩衝擊共度疫情影響。

不過林維俊也強調，受疫情影響，產業景氣能見度比較低，台新對中小企業授信會更謹慎保守，受疫情影響比較大的產業，如觀光、百貨、航空、旅遊等授信部位很低，占全體授信占比不到 1%。