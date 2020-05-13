雅茗-KY首見單季虧損 估Q1谷底今年逐季成長

連鎖餐飲集團陸續公布第一季獲利表現，普遍低迷，雅茗 - KY(2726-TW) 今 (13) 日公布第一季財報，同樣因新冠肺炎疫情衝擊中國消費市場下，單季稅後純損 5340 萬元，年減 219.79%，每股虧損 1.57 元，是單季首見虧損，不過，進入第二季後，雅茗營收成長明顯，樂觀看今年營運將一季比一季好，下半年獲利爆發。

雅茗表示，第一季由於中國經濟活動停滯，合併營收 2.77 億元，年減 49.62%，營業虧損 5585 萬元，稅後純損逾 5300 萬元；隨著中國經濟活動逐漸回歸正軌，4 月營收 1.03 億元，月增 53.85%，雖仍不及去年同期，但營收重新突破億元，營運已自 2 月谷底回溫，第一季將是今年谷底。

展望後市，雅茗強調，「擴大展店」、「國際合盟」和「投資併購」三大策略不變，且均已有成果；其中，第 1 季雖逢農曆春節、疫情因素，仍展出 30 店，4 月在陸續開工後也開出 11 店、且平均每日 1-2 家加盟商簽約，目前已有近 100 家加盟商繳交意向金、加盟金，朝全年新增 500 店目標邁進。

雅茗今年展店重心仍以中國為主，除了一二線城市加盟仍然很踴躍，三四線城市也開花結果，500 店中有約 60-70% 會開在三四線城市。

另一方面，由於疫情期間中國校園實施學生飲食安全管理，雅茗主力品牌「快樂檸檬」因具備中國前 10 大茶飲品牌優勢，4 月已打入中國校園線上訂餐系統，在門市銷售與外送外，再添一項營運動能。

至於國際合盟，雅茗 4 月跨入馬來西亞市場，目前快樂檸檬已插旗 13 國家共 30 個城市，海外據點達 119 店，除大中華區外，目標今年海外要再新開 50 店。

雅茗也尋找合適投資併購標的，目前有對象洽談中，預計近期就有好消息。