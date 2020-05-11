漢來美食插旗信義區 租下世貿聯誼社深耕頂級客 7月開幕

漢來美食 (1268-TW) 今 (11) 日宣布確定承租世貿聯誼社，並將在此新開一家米其林星級餐廳名人坊，成北市第三家名人坊據點，預估 7 月開幕營運，漢來美食希望藉此深耕金字塔頂端市場，也是首度插旗台北信義區。

漢來美食指出，確定承租世貿聯誼社位在國貿大樓 34 樓、面積達 751 坪的中餐廳推出「世貿名人坊」，雙方將於 5 月 13 日簽定租約。

漢來美食於 2015 年 6 月取得香港名人坊餐廳 (當時為米其林二星) 品牌代理權，短短不到 5 年時間在台灣 4 都 (高雄、台南、台中、台北) 共開出共 5 家分店，去年單一品牌營收達 3.76 億元，占漢來美食總營收約 8%。

由於歇業之前的世貿聯誼社年營收已逾 2 億元，因此，法人樂觀看待，「世貿名人坊」開幕後，對漢來美食營收將有大幅挹注。

漢來美食進一步說明，以往多選擇在百貨賣場開店，而此次決定承租世貿聯誼社中餐廳，主要著眼其位在 34 樓的高空樓層優勢，且過去長達 29 年的經營中，客群均以政商貴客會員為主，而餐廳規畫多達 13 個大大小小的包廂，加上外場小吃區約 120 個座位數，每個餐期可同時容納共約 280 位賓客。

漢來美食不諱言，對於之前分店規模最大僅 166 個座位數的名人坊而言，世貿名人坊將是更大的挑戰。

不過，就長遠的經營立場來看，漢來美食表示，除了硬體資源，最看重的為世貿聯誼社背後經營 30 年的客層人脈，未來可望透過世貿名人坊，令漢來美食在頂端消費客層的經營，從目前廣泛橫向發展，朝向深度直向扎根，且長期有利 2 年後開幕的南港漢來飯店大型中餐廳與宴會廳。

目前漢來名人坊在台北已有大直和敦化兩家分店，但在台北頂級消費市場僅處在淺層經營，而世貿名人坊的開幕，將調整傳統粵菜為精緻時尚化粵菜，並設定活動式酒吧，以吸引年輕一代企業家；漢來美食強調，也藉此問鼎台灣頂級粵菜連鎖餐廳龍頭寶座。