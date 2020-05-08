漢來美食Q1獲利創新低 看好Q2來客數回流 築底復甦可期

連鎖餐飲集團漢來美食 (1268-TW) 今 (8) 日公布第一季財報和 4 月營收，單季稅後純益 2362 萬元，年減 75.85%，每股純益 0.63 元，創單季新低，不過仍穩住獲利不至於虧損。

漢來美食 4 月營收月衰退幅度也呈現連 2 月收斂，展望後市，漢來美食表示，五一連假起餐廳業績已有回溫，加上冷凍食品包快速上架，可望成為營收另一新成長動能。

漢來美食第一季合併營收 8.39 億元，年減 18.52%，營業毛利 3.54 億元，年減 25.56%，毛利率 42.21%，年減 3.99 個百分點，營業利益 2989 萬元，年減 79.8%，營業利益率 3.56%，年減 10.81 個百分點。

漢來美食 4 月合併營收 1.14 億元，月減 18.68%、年減 54.19%，月衰退幅度已連續 2 個月收斂。

漢來美食指出，隨著國內連續本土零確診，消費需求有感攀升，觀察到五一連假起餐廳業績已回溫，母親節訂位情況更從 5 月 3 日起拉升，旗下多數餐廳訂位均已達 70-80%。

除了餐飲市況逐漸好轉，漢來美食為快速因應疫情衝擊，規劃推出冷凍即食包搶搭宅經濟商機，首播在官網的網購平台上架「宅美食」系列，將餐廳受歡迎的台式滷肉豆腐和家鄉獅子頭兩道菜色研製成冷凍熟食上架。

漢來美食強調，對未來發展宅經濟的市場充滿信心，在冷凍新商品陸續推出下，將可挹注新營收成長動能。