〈每日外資外匯觀點〉市場消化負利率有限 美元走弱擔憂籠罩

美元指數上周反彈後，周一亞洲盤交易時間小幅下跌至 99.71， 紐約金價突破 1710 後回守 1700 整數大關，本周市場關注聯準會主席鮑威爾談話、美國 CPI 數據、OPEC 每月能源展望及美國零售銷售數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

美國上周五公布的 4 月非農就業人口遽減 2050 萬人，雖優於經濟學家預估的 2200 萬人，但仍創下大蕭條以來最大降幅。道明證券，大宗商品策略師 Ryan McKay 說，市場仍然堅持對經濟數據下跌的預期。

Nuveen 首席投資策略師 Brian Nick 表示，就業數據很難說是一場完全的災難，大量裁員是臨時性的，相對於預期透出些許曙光，除了三月市場出現恐慌外，已忽略大部分經濟數據。

High Ridge Futures 金屬交易主管 David Meger 也認為，儘管美國出現史上最糟糕的就業數據，但隨著經濟逐漸恢復，市場樂觀情緒也正恢復。

美國經濟數據難看同時提振了投資者對聯準會推出更多刺激措施的預期，市場已經開始消化實施負利率的可能性，而美國較低的利率將給美元和美債收益率帶來壓力。

上周五美國聯邦基金利率期貨合約的交易價格顯示，交易員預計聯準會最快在今年 11 月就將聯邦基金利率降至負值，Wrightson ICAP 的經濟學家警告，聯準會對期貨市場的負利率預期容忍的越久，相信隔夜利率會隨之轉負的人就越多。

花旗首席 G10 貨幣外匯策略師 Ebrahim Rahbari 表示，目前市場對負利率的消化有限，並持續擔憂美元走跌，倘若實行負利率對美元確實不利，但 Rahbari 認為，美國積極推動財政和貨幣政策，將可提振美國經濟並吸引資金流入，進而支撐美元。