〈永豐金股東會〉陳思寬成首位女性民營金控董座 出線為哪樁？

永豐金 (2890-TW) 今 (13) 日召開股東常會選出 7 席董事，隨即召開董事會，推選陳思寬擔任董事長，成首家由女性出任董事長的台灣民營金控公司；據傳，陳思寬之所以出線，是永豐金看中其專業力，與在執政黨的政治人脈。

永豐金控股東會今日選出 7 席董事，其中一般董事 4 席，分別為陳思寬、朱士廷、曹為實、葉奇鑫；獨立董事 3 席，分別為潘維大、薛琦、許建基。

永豐金本屆董事除陳思寬為新入列之外，東吳大學校長潘維大亦為本屆新任獨立董事。永豐金控表示，本屆董事會具有專業、多元化、引進女性董事等三大特色，有助於更深化公司治理。

永豐金控表示，新任董事長陳思寬，為美國耶魯大學經濟學博士，專精總體經濟學、國際金融、國際經濟學、貨幣政策、匯率動態等，主要經歷包含中華經濟研究院院長、台灣大學國際企業學系教授、星展 (台灣) 商業銀行獨立董事、兆豐金控董事、兆豐銀行監察人等。

據傳，陳思寬之所以出線，除了與何壽川為舊識，從 2013 年起，她就被何壽川邀請擔任永豐餘集團旗下華紙的獨立董事，且連任兩屆，2018 年底，陳思寬上任中經院院長，須辭去兼任工作，才因此辭任華紙獨董；最重要身分還有陳思寬是經濟學界大老、已故中研院士陳昭南之女，陳昭南過去與前閣揆林全都是民進黨財經幫的代表人物，因此外界多認為，延攬陳思寬除了借重她國際企業、國際金融領域及總體經濟的專業以外，其在執政黨的政治人脈也是永豐金看中關鍵。

潘維大為美國內布拉斯加州立大學法學博士，現任東吳大學校長，具有深厚的法學背景，專業與實務兼具。主要經歷包含東吳大學法律學系主任、中央選舉委員會委員、行政院大陸委員會諮詢委員、中國人壽獨立董事、行政院公共工程委員會法規委員會 / 訴願審議委員會委員等。

至於其他董事會成員，永豐金控表示，涵蓋經營團隊經理人，具有國際投行及財務豐富經驗，數位金融及法律專才，綜觀 7 位董事各自擁有專業能力，結合永豐金控未來發展策略、追求獲利成長、公司治理、金融科技、社會責任，以提升永豐金控優勢及因應時代潮流的長遠競爭力。