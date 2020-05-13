〈永豐金股東會〉現金股利少發 董座：為過冬儲糧

永豐金今 (13) 日為首家登場的金控股東會，董事長翁文祺表示，年初擬定的現金股利是 0.77 元，但因疫情影響縮為 0.7 元，減幅 9.09 %、近 1 成，少發 7.89 一元現金股利，他強調，公司放一些現金在帳上過冬，並為此向股東致歉。

永豐金去年稅後純益 124.77 億元，較前年大幅成長 32.34%，倘排除一次性損益影響，稅後純益寫下金控成立以來新高，每股稅後純益為 1.11 元。

永豐金權益報酬率 (ROE) 為 8.6%，淨值 1484 億元，每股淨值 13.16 元，合併資產總值為 1.83 兆元，再創歷史新猷，年成長率為 14.22%。

至去年底止，永豐金資本適足率 (CAR) 達 117.76%，永豐銀行資本適足率 (BIS) 達 14.27%，資產品質亦維持優異水準，逾放比僅 0.21%，比前一年底減少 0.04%，呆站覆蓋率為 638.55%。

今天股東會通過現金股利每股配發 0.7 元，以昨天收盤價 11.8 元計算，現金殖利率 5.9%，預計發出 78.9 億元現金股利。

翁文祺表示，他必須跟股東致歉，本來年初決定擬定發放的現金股利是每股 0.77 元，但因為疫情蔓延影響，不敢掉以輕，經內部討論後，決議降為每股 0.7 元，減損大家 (股東) 的入帳，但放一些現金在帳上，是為了拿來過冬，因為冬天不知道有多長，所以留一些錢過冬。