台灣Q1 GDP概估值創近4年單季新低 民間消費負成長金融海嘯來首見

主計總處今 (30) 日概估今年第 1 季經濟成長率 (GDP) 為 1.54%，較 2 月預測數下修 0.26 個百分點，創 2016 年第二季以來單季新低，主計總處說明，因新冠肺炎疫情衝擊，使民間消費不如預期，其中民間消費負成長，是金融海嘯以來首見，所幸政府消費和民間投資帶動，使內需對 GDP 仍貢獻 0.68 個百分點，外需對 GDP 則貢獻 0.86 個百分點。

從外需來看，主計處指出，雖然全球疫情加速擴散，導致部分生產斷鏈、需求萎縮和原物料價格急跌等負面影響，但國內因疫情相對和緩，生產製造活動如常，加上半導體和資通與視聽產品國內產能大幅擴增，第 1 季我國海關統計商品美元計價出進口各增 3.69%、3.47%，較 2 月預測分別增加 1.50、1.62 個百分點。

而國民所得實質商品及服務輸出輸入分別負成長 2.89%、4.87%，相抵後國外淨需求對經濟成長貢獻 0.86 個百分點，上修 0.61 個百分點。

內需方面，主計總處指出，第 1 季民間消費因疫情衝擊，國人減少外出消費和休閒旅遊活動，服務類則衝擊明顯，不過，受惠宅經濟效應發酵，商品類消費影響小。

主計總處概估第 1 季民間消費負成長 0.97%，較 2 月預測成長 0.75% 大減 1.72 個百分點，是 2008-2009 年金融海嘯以來首見負成長，對經濟成長負貢獻 0.53 個百分點。

不過，政府消費成長 3.67%，上修 0.88 個百分點，對經濟成長貢獻 0.48 個百分點；而資本形成方面，隨著半導體設備、機械設備投資等投資增加，加上營建工程投資穩定成長，主計總處概估實質成長 3.13%，略較 2 月預測下修 0.17 個百分點，對經濟成長貢獻 0.73 個百分點。