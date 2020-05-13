【馮冠華專欄】上落格局仍待變 炒股不炒市仍是主流

5 月 13 日推介 - H&H 國際（1112）

推介原因及策略：同業澳優（1717）第一季業績亮麗，乳業股不但沒有受疫情影響，反錄不俗的增長。H&H 國際 在其幼兒營養及護理用品的帶動下，首季營收也增長 13%，股價亦重拾升軌。昨天有大行調高公司目標價至 $41 元，短期股價走勢應維持強勁，可於現價進埸作短線操作。

1）上日港股市況總結：恆指週二下跌。指數以 24358 點開出，下跌 244 點，之後在 A 股低走下，跌幅曾擴大至 466 點，低見 24136 點；午後上證跌幅有所收窄，恆指亦然，最終以 24246 點收盤，下跌 356 點。成交金額按日下跌約 7% 至 971 億。港股通南下又轉回淨流入，金額約港幣 18 億。滬深股通北向維持淨流入，金額減少至約人民幣 18 億。藍籌 4 升 46 跌。

板塊方面，內地餐飲、軟件、物管、醫療設備及網上醫療股表現較好。做空方面，比率回落至 12.0%。牛熊證街貨最新比例為 41:59，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 42:58。重貨區方面，熊證仍在 25000-25099，牛證下移至 23400-23499。恆指夜期報 24242 點，上升 89 點，低水 4 點，港股 ADR 下跌 152 點，相當於恆指 24093 點。

簡評：恆指昨天的下跌，筆者認為是受中美關係再趨緊張，與及市場擔心疫情或有第二波的原故。中美關係的消息，包括美白宮顧問指中國需為疫情付帳單、《環球時報》英文版指中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，而川普昨早回應説對此沒有談判餘地；另外，財經媒體彭博周指川普將下令美國相關政府基金，禁止投資中國股市。

消息面上看似甚為負面，但再看筆者認為貿易戰的最重要指標，即人民幣離岸價，昨天變化卻不大，道指期貨在亞洲盤時段亦如是，A 股雖下行但跌幅只是輕微，所以，不排除又是港股的「過敏症」發作。昨晚也看到消息指中方擬加大購買美國大豆，政治角力再苦了分析員！同樣地，疫情若有第二波，應是環球市場的憂慮，而不是港股獨有的問題。昨天恆指的下跌，大市成交金額及做空比率均下滑，筆者感覺有點像上週一時千點下跌的錯殺，而並非確認轉弱。

昨天恆指的下跌，差不多把週一的升幅全部蒸發。綫上醫療雙雄（阿里健康（241）及平安好醫生）與及醫療設備股微創醫療（853）及愛康醫療（1789）升勢強勁，疫情憂慮的受恵股而已，從價值投資角度則已是相當昂貴的公司。港股通南下資金又轉回淨流入，連續多日錄巨額淨流出的股王騰訊（700），昨天卻見資金轉向至淨流入，還是看看今天的季績吧（註）。

另外，中芯國際（981）也會在今天公佈首季業績，重點是看第二季的指引，與及回歸上海創業板的細節，估計應有正面消息。同股不同權公司在本週五染藍落空，但阿里（9988）、美團點評（3690）及小米（1810）昨天全部逆巿上升，科技股氣勢強勁，短綫應可繼續跑贏大市。

執筆時美股先升後跌，中美關係的憂慮，在股市早段並沒有帶來特別的恐慌，中概股也不見有太大沽售壓力 （拼多多昨天更創歷史新高，或可留意早前其入股的國美（493）），恆指夜期早段也回升，但上落格局仍待變，炒股不炒市仍是主流，消息面上仍要留意中美關係與疫情的發展。

（註）蘋果日報：綜合市場中位數分析預期，騰訊今年首季非國際財務報告準則計量（Non-IFRS）經調整純利介乎 199.1 億至 276.69 億元（人民幣，下同），按年升約 4.9% 至 32%，中位數為 253.3 億元，按年升 21%；首季收入中位數為 1,014.8 億元，按年增長 18.7%。

2）美股上日市況總結：美股三大指數先升後跌，當中道指下跌 457 點或 1.89%，標指及納指則分別下跌 3.05% 及 2.06%。十年期債息回落至 0.667。美滙指數回落至 100。紐約期油上升至 25.78 美元。恐慌指數 VIX 急升近 2 成至 33.04。黃金回升至 1706.8 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：利豐（00494）公布，在今日舉行的法院會議及股東特別大會上，通過以每股 1.25 元私有化的議案。預期股份自本月 27 日下午 4 時正起撤銷於聯交所的上市地位，最後買賣日期為本周五（15 日）。

澳優（1717） 公布，今年首季營運數據，純利按年增 77.8% 至 2.7 億元（人民幣， 下同），撇除衍生金融工具公允價值 2900 萬元虧損，純利為 3 億元，按年增 53.5%，接近早前公司盈喜指引的上限。

華能國際電力股份（00902）公布，控股股東華能集團旗下財資公司，近日在香港市場增持該公司 1500 萬股 H 股，佔該公司總股本的 0.1%。是次增持後，華能集團及其子公司合共持有該公司 71.7 億股，佔該公司總股本的 45.67%，其中持有 66.83 億股 A 股，4.87 億股 H 股。財資公司計劃在未來 6 個月內，繼續在香港市場增持該公司 H 股股份，累計增持股份不超過公司已發行總股份的 2%。

九毛九（09922）進一步公布緩解疫情之下的營運安排，決定關閉客流較少的門店及停止在北京、天津及武漢經營九毛九餐廳。並決定實施多項節省成本措施，以降低租金、原材料及消耗品的成本，以及其他經營開支。九毛九指，招股章程「未來計劃及所得款項用途」所披露的所得款項淨額，擬定用途不變，惟疫情可能會影響新餐廳的開業時間。集團將密切關注疫情在中國的發展，及適時調整其餐廳網絡擴張計劃。

4）新股訊息（信報、明報）：兩隻新股將於今天掛牌；其中，馬來西亞動物飼料添加劑公司 Ritamix（01936）暗盤收報 1.6 元，較招股價 1 元，升 0.6 元或 60%。至於中國綜合 IT 解決方案及雲服務提供商伊登軟件（01147），其暗盤收報 0.223 元，較招股價 0.25 元，跌 0.027 元或 10.8%。

開拓藥業（9936）昨天首日招股，以孖展成績而言，表現較近期 B 股稍顯乏力。明報統計 6 間券商孖展，共計借出 113.08 億元，該股公開發售集資額 1.86 億元，相當於公開發售超購 59 倍。

了解更多港股資訊動態，

請見香港鉅亨證券：https://www.anuesec.com/zh-HK/