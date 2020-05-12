【馮冠華專欄】夜期及ADR均預示港股今天有回吐壓力

5 月 12 日 - 不作推介

1）上日港股市況總結：恆指週一造好，指數以全日低位 24470 點開出，上升 240 點，之後在 A 股帶動下，升幅曾擴大至 537 點，高見 24767 點；及後上證轉升為跌並失守 2900 點，恆指升幅也有所收窄，最終以 24602 點收盤，上升 372 點。成交金額按日上升約 7% 至 1037 億。港股通南下轉為淨流出，金額約港幣 16 億。滬深股通北向維持淨流入，金額為約人民幣 27 億。藍籌 47 升 3 跌。

板塊方面，澳門博彩、新經濟股、手機設備、教育、汽車及經銷商、中資券商、石油、水泥基建、醫藥及出口股表現較好。做空方面，比率維持在 13.5%。牛熊證街貨最新比例為 35:65，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 21:79。重貨區方面，熊證仍在 25000-25099，牛證也不變在 23500-23599。恆指夜期報 24320 點，下跌 167 點，低水 282 點，港股 ADR 下跌 196 點，相當於恆指 24405 點。

簡評：恆指昨天的造好，除了受美股週五的表現帶動外，某程度上也是追回上週落後表現所至。由於 A 股昨天衝高後回落，上證 2900 點連續兩天也得而復失，間接地影響了港股昨天上升的勢頭。大市成交金額雖重返千億之上，但在上升近四百點下略嫌偏少。另外，港股通南下更轉為淨流出，其中，單是騰訊（700）便錄得逾 18 億港元的淨流出，這情況已不是單一天的操作，累計 4 日淨賣盤金額更高達 49.5 億元。奇怪的是，在北水力沽下，股王卻在昨天大漲逾 4% 並創 52 週新高，是憧憬週三的業績？是托高股王股價做空期指？筆者想不通，但傳統智慧告知解釋不了的便要小心。

反而，其他昨天造好的板塊，大都是延續週五的強勢，焦點股阿里巴巴（9988）在其美股回升下也造好，港交所（388）在京東五月底招股的傳聞也扭轉了二連跌的走勢，反而美團點評（3690）則在順豐進軍外賣市場的消息影響下逆市下挫。

收盤後，恆指公司指同股不同權和第二上市公司是否納入恆生指數、國指的諮詢結果，會在下週一公佈，這意味著本週五的季檢結果，將不會納入這兩類股份。那麼炒作藍籌新貴 （也不一定會有），剩下來的，本輪可能只剩百威亞太（1876）和安踏（2020）。從市值看，當然前者佔優，但論代表性、業務所在地區及上市時間，筆者認為後者的機會應較大。炒作藍籌新貴概念畢竟有點投機成份，和公司基本因素不大掛鈎，還是耐心等候結果吧！

有外媒形容市場對經濟過早解封尚見憂慮，道指期貨在港股盤後亦轉升為跌，美股早段也個別發展，道指受壓而納指上升。另外也有市場消息稱，沙特將在 6 月額外減產 100 萬桶 / 日，油價又再有支持。相反，中美貿易戰又有升溫跡象（見點 3）。綜合看，恆指雖有條件及空間再向上，暫時又好像沒有太多利好消息帶動，筆者感覺待騰訊的季績後，市場的方向才較為清晰。

2）恆指公司年初諮詢是否在恆生指數、國指納入同股不同權和第二上市公司。恆指公司最新宣布，將於 5 月 18 日（星期一）宣布諮詢總結。由於恆指公司於本周五（15 日）公布恆指、國指季檢結果，意味即使諮詢總結放行，阿里巴巴（9988）、美團點評（3690） 和小米（1810），最快於下季季檢才有望納入恒指。

3）《環球時報》英文版引述知情人士報道，接近貿易談判的顧問已建議中國官員重新提出令貿易協議作廢的可能性，而建議還包括談判新協定，讓天秤向中方傾斜。報道指出，中國內部對第一階段中美貿易協議的不滿情緒在不斷增長，因為中方為推動這項交易做出了妥協；但近期川普大肆指控中國隱瞞新冠疫情，令負責貿易事務的中國內部人士感到憤怒。但分析人士也指出，終止第一階段貿易協議將是中國的「最後選擇」，而祇有在極端敵對的條件下才會訴諸這一選擇。（經濟日報）

4）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指下跌 109 點或 0.45%，標指及納指則分別上升 0.02% 及 0.78%。十年期債息回升至 0.707%。美滙指數回升至 100.23。紐約期油回落至 24.14 美元。恐慌指數 VIX 下跌 1.47% 至 27.57。黃金回落至 1698 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：華潤置地（01109）公布，4 月總合同銷售金額約 188.9 億元 (人民幣．下同)，按年增長 6.2%；總合同銷售建築面積約 111.4 萬平方米，按年上升 8.2%。

內地物管公司奧園健康（03662） 收市後公布，其間接全資附屬公司斥資 3,700 萬元人民幣收購寧波宏建物業服務 65% 股權。交易完成後，寧波宏建的財務業績將併入奧園健康的綜合財務報表。寧波宏建為專注於浙江省寧波市之住宅及商用物業管理服務，目前在管項目合共有 34 個，合約建築面積約為 241.3 萬平方米。

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