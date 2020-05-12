央行楊金龍推廣行動支付 加強推行QR Code共通平台整合

台灣央行總裁楊金龍將於 14 日上午於立法院進行專題報告並備詢，在此次書面報告中，楊金龍指出，亞洲國家陸續推展 QR Code 共通支付標準，以整合國內不一的規格，我國推動時程早於新加坡、澳洲、馬來西亞和日本等國，未來財金公司仍會持續協同金融機構推廣行動支付，便利大眾使用。

楊金龍將在立院進行「我國推動行動支付的相關規範與面臨可能資訊安全風險的因應機制」 專題報告。

據統計，去年使用電子支付工具消費的金額合計 4.27 兆元，年增幅達 12%，行政院已於 2017 年將行動支付發展列為重要政策之一，並推動 2025 年行動支付普及率達 90% 目標。

不過，楊金龍指出，由於國內行動支付 QR Code 規格互異、無法互通，個別商家和個別支付業者介接不便，衍生商店管理成本高、民眾難以識別和使用等問題。

反觀財金公司在財政部協助下，協同銀行於 2017 年 9 月共同制定「QR Code 共通支付標準」，QR Code 共用平台自上線至今，處理的交易金額逐年成長，截至 2019 年底，計有 32 家金融機構、逾 10 萬家特約商店導入，累計的交易筆數和金額分別為 1482 萬筆共 669 億元；其中，2019 年交易金額 498 億元，年增 2 倍。

楊金龍強調，財金公司長期提供跨行服務的中立角色，協同金融機構因應科技、市場發展和民眾需求，精進各項跨行支付的金融基礎設施，未來仍會繼續協同金融機構發展創新金融服務，深化普惠金融。