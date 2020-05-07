〈美股早盤〉美初領失業金又增317萬人 道瓊漲逾200點、WTI期貨上漲10%

美國勞工部於週四 (7 日) 公佈截至 4 月 25 日的當週初請失業金人數，報 316.9 萬人，高於市場預估值 300 萬人，但儘管如此，市場對於經濟重啟仍抱持樂觀態度；此外，沙烏地阿拉伯於週四 (7 日) 宣佈上調 6 月銷往亞洲多數地區以及歐美地區的原油價格，因此拉抬了油價的走勢，WTI 原油期貨價格於美股早盤時大漲 10.09%。

受惠於油價上漲及對經濟重啟的預期，週四 (7 日) 美股開盤結束昨日的跌勢，4 大指數皆上漲，道瓊指數上漲超過 200 點，台積電 ADR 上漲 1.53%。

新冠肺炎疫情

隨著各國政府紛紛宣佈解封計劃，英國首相強生 (Boris Johnson) 亦於週三 (6 日) 表示，最快可能在下週一 (11 日) 起放寬封鎖措施，預計本週末向全國人民宣佈相關細節。

美國總統川普於週二 (5 日) 宣佈將逐步停止「新冠病毒工作組」的工作，並由「重啟美國經濟工作組」取代。但卻於週三 (6 日) 改口表示，新冠病毒工作組將「無限期」繼續工作。

世衛組織秘書長譚德塞 (Tedros Adhanom Ghebreyesus) 則於週三警告，如果各國不極其小心地進行逐步解封，那麼將造成重新實行封鎖的風險。

截至台北時間週四 (7 日)22 時許：

道瓊指數上漲 266.45 點或 1.13%，暫報 23931.09 點

那斯達克上漲 132.34 點或 1.49%，暫報 8986.73 點

標普 500 上漲 39.33 點或 1.38%，暫報 2887.75 點

費半上漲 35.49 點或 2.10%，暫報 1743.45 點

台積電 ADR 上漲 1.53% 至每股 52.92 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.690%

紐約輕原油上漲 10.09% 至每桶 26.41 美元

布蘭特原油上漲 6.53% 至每桶 31.66 美元

黃金上漲 0.53% 至每盎司 1697.45 美元

美元指數上漲 0.16% 至 100.297 點

美股道瓊指數日 k 線圖 (圖：Investing.com)

焦點個股：

好市多 (COST-US)

好市多早盤上漲 0.22%，達 309.63 美元。

居家隔離及社交距離等防疫措施，導致好市多門市來客數減少，因此，造成該公司 4 月份的同店銷售下滑，為自 2009 年 7 月以來首見。好市多於週三 (6 日) 公佈，截至 5 月 3 日止的四週期間，營業至少 12 個月的實體門市和網路通路之銷售，在剔除汽油價格和外匯波動後下滑 0.5%；美國業績持平。

未剔除這些項目，4 月整體同店銷售下滑 4.7%，其中美國業績下降 3.3%。汽油價格下滑是拖累業績的主因。不過電商銷售依然強勁，4 月成長 85.7%。

PayPal (PYPL-US)

PayPal 早盤上漲 9.00%，達 139.83 美元。

PayPal 於週三 (6 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，雖然營收及獲利皆不如預期，但社交距離政策催生人們網購需求，Q1 淨新增活躍用戶大幅增加 2020 萬，此外，PayPal 預期第二季業務將有望強勁復甦。

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

營收： 46.2 億美元，年增 12%，低於市場預期的 47.4 億美元

調整後 EPS ： 0.66 美元，低於市場預期的 0.77 美元，年減 18%

總線上支付交易規模 (TPV) ： 1910 億美元，年增 18%，低於市場預期的 1942.3 億美元。

Venmo 行動支付交易規模： 310 億美元，年增 48%

Lyft (LYFT-US)

Lyft 早盤上漲 14.79%，達 30.14 美元。

Lyft 於週三 (6 日) 美股盤後公佈 2020 財年 Q1 財報，營收和乘車人數均優於市場預期。此前，為因應疫情所造成的衝擊，Lyft 宣佈裁員 17% 人力或近 1000 人，並讓其他約 300 人休無薪假。

Q1 財報關鍵數據

調整後每股虧損：1.31 美元 vs.62 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：9.557 億美元 vs. 8.93 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

活躍用車人數：年增 3% 至 2120 萬人

來自每位活躍用車者的營收：45.06 美元

今日關鍵經濟數據：

美國截至 4/25 當週初請失業金 (萬人) 報 316.9，預估 300，前值 383.9

美國截至 4/25 當週初請失業金四週均值 (萬人) 報 417.35，前值 503.3

美國初請失業金人數 (圖：Zero Hedge)

華爾街分析：

隨著美國重啟經濟活動，就業數據的表現將為市場所關注的重點，包括初領失業金人數及失業率等。BMO 策略師 Jon Hill 表示，在經濟逐步開放後，企業的雇用狀況、以及失業人口重回就業市場的速度，將會是相當重要的指標。但預期就業市場的復甦仍需要一段時間。

此外，對於經濟將呈現 V 型、U 型、或 L 型復甦，就業數據將是關鍵指標，但 MUFG Union Bank 經濟學家 Chris Rupkey 表示，由於許多失業人口並未被納入初領失業金的統計數據中，因此，實際的失業率將不容易被預估。

高盛經濟學家亦表示，ADP 就業報告無法反映整體實際的雇傭狀況，並認為週三 (6 日) 所公佈的 ADP 就業人口數據，低估了 4 月份的失業人口。