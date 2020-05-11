【馮冠華專欄】恆指有空間追落後 留意道指期貨早段啟示

5 月 11 日推介 - 小米集團 （1810）

推介原因及策略：公司股價在上週五大升逾 8%，五一銷售增長、Redmi Note 8 銷量可觀、印度及西班牙首季手機出貨量上升與及憧憬被納入恆指等等都是大升的原因。另外，公司有份投資的金山雲，上週五在納指首日掛牌也大升四成，小米帳面上已獲利逾億港元，估計股價強勢可以持續，一如二月初的升浪；特別是若成功補回下降裂口的約 $11.5，升勢更可被確認。公司早前的回購行動，加上近日南下資金轉為淨流入均是利好消息。公司將於 5 月 20 日公佈季績，值得關注。建議現價進場作短線投機，上望 $12 以上。

另外，由於金山雲的強勁表現，雲計算相關公司如金蝶（268）、阿里（9988）、金山軟件（3888）和雲計算 ETF (2826) 均可留意。

1）上週五港股市況總結：恆指上週五造好，指數以 24193 點開出，上升 212 點，之後在 A 股帶動下，升幅曾擴大至 283 點，高見 24264 點，最終以 24230 點收盤，上升 250 點。成交金額按日上升約 12% 至 968 億。港股通南下錄淨流入，但金額只約港幣 4 億。滬深股通北向轉為淨流入，金額為約人民幣 48 億。藍籌 44 升 5 跌 1 持平。

板塊方面，澳門博彩、體育用品、新經濟股、手機設備、物管、汽車、啤酒、中資券商、軟件、黃金、石油、水泥基建、醫藥及出口股表現較好。做空方面，比率回落至 13.5%。牛熊證街貨最新比例為 33:67，現價上下各 1000 點區間的牛熊比例為 26:74。重貨區方面，熊證在 25000-25099，牛證上移至 23500-23599。恆指夜期報 24211 點，上升 90 點，低水 19 點，港股 ADR 上升 98 點，相當於恆指 24329 點。

簡評：筆者認為恆指上週五的造好，很大程度是受 A 股所帶動。上證當天更曾一度升破 2900 點，雖然最終得而復失，且兩市成交總額不到七千億人民幣，但總算也貼近高位收盤並收復 10 天綫；此外，貴州茅台和五糧液股價更雙雙創下歷史新高，滬深股通北向也轉至浄流入，走勢頗為不俗。

至於上升的原因，筆者認為應是和中美緊張關係有所緩和、疫情帶來的風險和恐慌情緒逐步釋放，與及正式取消 QFII 和 RQFII 額度的消息所帶動。基於上週五美股繼續造好，VIX 下跌至 30 以下、美匯回軟及納指年內回升至正回報，A 股的樂觀情緒或有望延伸。

港股方面，恆指上週累跌逾四百點，下跌是上週一市場擔心貿易戰重燃的千點跌幅拖累，至週五收盤時仍未能全數追回，單從這消息面上，表現不甚合理地落後於環球市場。同樣地，受惠於美股週五的強勢，ADR 預示今天港股能高開，短綫理應有條件回升至 24600 點以上，甚至挑戰熊證重貨區的 25000 點；但週未在疫情方面的消息不甚正面，包括國內又發現本土感染個案，美國的確診、死亡和在處理個案仍不斷上升，建議讀者多留意盤前道期走勢，對今天港股有一定的影響。如恆指能發力，可留意一些重磅藍籌股，如友邦（1299）、平保（2318）及中移動（941）。

回顧上週五港股的表現，250 點的上漲不算太矚目，成交金額亦未有配合，但總算收於多條移動平均綫之上，做空比率也見回落。至於港股通南下淨流入資金偏小，明細顯示近日有大量資金從騰訊（700）流出，令數字被扭曲了。由於騰訊會在本週三公佈季績，而績前資金的流出，需要高度留神。至於當天上升的板塊，可歸立為復甦、避險及消息面等概念，輪換買賣，各自各精彩。

另外，市場也有炒作籃籌新貴的影子，當中以小米（1810）、百威亞太 （1876）及安踏（2020）升勢最強勁，同屬有被納入機會的阿里巴巴（9988）與美團點評（3690），表現也優於大市。恆指服務公司將於今週五盤後才公佈季檢結果，預計炒賣新貴這概念在今週仍會火熱，相關股份走勢也是會較波動。美團點評仍是筆者覺得在此輪最大機會染藍的公司。

消息面上，手機設備股舜宇（2382）和丘鈦（1478）四月份的數據參差，前者受車載鏡頭出貨量減少而影響表現，但整體也不算太差；反而後者的數據更理想，按年按月均有增長，難怪近日股價比前者為強，現價應還有重估的上升空間。長城（2333）和東風（489）四月份的銷售數據和汽車板塊相約，即有復蘇勢頭，但筆者仍覺吉利（175）和廣汽（2238）較可取。

2）美股上週五市況總結：美國勞工部公布的非農業職位報告顯示，4 月份流失了 2050 萬個職位，失業率衝上 14.7%，惟表現沒有市場預期那麼差。投資者認為最壞情況可能已過去，樂觀情緒帶動美股上揚，美股三大指數上升，當中道指漲 455 點或 1.91%，標指及納指則分別上升 1.69% 及 1.58%。十年期債息回升至 0.685%。美滙指數回落至 99.1。紐約期油上升至 24.63 美元。恐慌指數 VIX 下跌 11.01% 至 27.98。黃金回落至 1704.8 美元。

3）個股訊息（信報、經濟日報，交易所公告等）：舜宇光學科技（02382）公布，4 月手機鏡頭出貨量 1.11 億件，按年跌 1.8%，按月亦減少 2.4%。期內，車載鏡頭出貨量 209.8 萬件，按年跌 44.4%，按月減少 51.6%，主要是因為受海外疫情影響延遲發貨。此外，手機攝像模組出貨量 4381.9 萬件，按年升 12.7%，主要由於公司手機攝像模組市場份額的上升；按月亦升 11.1%。

丘鈦科技（01478）公布，4 月攝像頭模組銷售 3918.6 萬件，按月增長 19.8%，按年增長 3.4%。其中，800 萬像素及以下攝像頭模組銷售 950.1 萬件，按月跌 10.2%，按年跌 49.6%。1000 萬像素及以上的銷售 2968.5 萬件，按月升 34.1%，按年升 55.7%。期內指紋識別模組銷售 785.3 萬件，按月升 3.2%，按年增 17%。

長城汽車（02333）公布，4 月汽車銷量 8.08 萬台，按年下跌 3.59%；產量 8.15 萬台，按年減少 4.57%。今年首 4 個月，汽車銷量 23.12 萬台，按年跌 37.13%；產量 22.72 萬台，按年減少 38.72%。

東風集團（00489）公布，今年首 4 個月，汽車銷量 60.68 萬輛，按年跌 32.69%。單計 4 月，汽車銷量 24.42 萬輛，按年增長 8.3%。

金山軟件（3888）分拆旗下雲業務金山雲（美︰KC）赴美上市，金山雲 5 月 8 日於美國納斯達克交易所正式掛牌，股價飆升，收報 23.84 美元，較 IPO 發行價高 40.2%。同屬雷軍旗下另一家公司小米（1810），從 IPO 中以發行價 17 美元認購了金山雲 235.5 萬股美國存託股票（ADS）。按此推算，小米已從金山雲 IPO 中獲利 1601.4 萬美元，即相當於大約 1.25 億港元。金山雲盤後股價續升 9.5%，報 26.1 美元。

銀保監公布，將就中信銀行（0998）在今年 3 月，就未經客戶授權下，向第三方提供個人銀行賬戶交易紀錄，違背為存款人保密原則進行調查。銀保監指，事件涉嫌違反商業銀行法和銀保監會關於個人信息保護的監管規定，將按照相關法律法規，啟動立案調查程序，嚴格依法依規進行查處。

外電報道，全球最大稻米交易商 Phoenix 陷財困，滙豐（5）及渣打（2888） 各面對數千萬元的潛在信貸損失。報道指，以杜拜為基地的 Phoenix 在 2、3 月市場劇烈波動期間，因貨幣對沖而蒙受 4.5 億美元的損失之後，公司正尋求重組債務。據悉，Phoenix 其英屬維爾京群島控股公司於上月底申請破產。雖然該公司本身沒有債務，但它為 Phoenix 集團提供了超過 7.4 億美元的擔保。據悉，Phoenix 在 9 月底從渣打提供的信貸額度中提取了 1.05 億美元，並滙豐提供的另一筆信貸中提取了 4100 萬美元。渣打及滙豐拒絕置評。

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