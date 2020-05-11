盤前財經大事搶先讀2020年05月11日

今日操盤前瞻

法說會：儒鴻、中信金、信義

股東會：東元、加捷生醫

終止掛牌：英格爾

WSJ：川普政府加速推動台積電赴美設廠 半導體全面美國製造

《華爾街日報》週日 (10 日) 報導，由於新冠疫情凸顯美國倚賴亞洲半導體供應鏈的脆弱性，川普政府正繃緊神經，要求諸如台積電和英特爾等晶片製造商赴美設廠，目標半導體全面自給自足。閱讀全文...

〈台股風向球〉善變川普恐成「灰犀牛」 靠國家隊做莊堅守 520 行情

台股過去一周下跌 90 點，周線仍收紅並站穩 10900 點大關，土洋持續對作，法人指出，可看到「國家隊」積極守護 520 行情的決心，不過，國際上仍有美國總統川普有意再對中國加徵關稅等偏空雜音，勢必對多方攻年線反壓和萬一關卡添亂，本周能否站穩 11000 點，仍有待內資和官股行庫表態。閱讀全文...

全球賣力量化寬鬆 資金熱潮點燃兩類債券行情

受新冠肺炎疫情、油價崩跌衝擊，全球風險性資產一片慘綠，就在聯準會 3 月宣布斥資 2 兆美元買進公司債後，推升公司債、高收益債翻漲，其中高收益債漲幅更高達 4-5%，投信認為，在政策主導下未來買盤可望朝投資等級、高收益債靠攏。閱讀全文...

〈觀察〉疫情後內需產業景氣回神 餐飲業浮現倒吃甘蔗現象

內需消費產業陸續公布第一季財報和 4 月營收，航空、飯店和餐飲業者受新冠肺炎疫情衝擊無一倖免，獲利多見「腰斬」，甚至轉為虧損，不過，進入第二季後，從 4 月業績數字可觀察到，餐飲業者營收不再續創新低，部分已呈現月增態勢，在疫情持續緩解的情況下，第一季可望成為餐飲業谷底，逐季上揚可期。閱讀全文...

【邱志昌專欄】利空快結束？多頭請小心！！

股市是「強式效率市場」(Strong Efficiency Market)；很多預期的未來事件、股價多會在事先反映；而就在真正事件一旦發生之際，股價就結束了、它該有的利多或是利空反應。閱讀全文...



