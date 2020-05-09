〈熱門股〉富邦媒雙利多加持 股價寫新天價叩關600元

今年以來因疫情蔓延，消費版圖快速轉向網購業，富邦媒 (8454-TW) 成為國內這波宅經濟中主要受益者，同時，法人看好富邦媒可望於 5 月 13 日的 MSCI 季度調整中獲納入 MSCI 成份股，激勵本周股價先行反應，周漲 20.5%，最高攻上 598 元創下新天價，

富邦媒表示，旗下通路 momo 購物網近年積極深耕品牌合作，第一季專櫃品牌業績年增 80-300% 不等，成長幅度驚人，而母親節檔期再下一城，其中蘭蔻超級品牌日單日業績直逼 2000 萬元，創歷來品牌日新高。

富邦媒近期為擴大搶食實體零售版圖，展開「線上逛百貨」活動，強打百貨熱銷品牌一應俱全。

短線來看，法人認為，今年新冠肺炎疫情快速席捲全球，改變了消費者的購物方式，國內電商滲透率持續提升無虞，可持續正向看待網購族群。

而富邦媒運用集團資源推展新業務，例如透過台灣大實體店提供取貨服務，今年更是落實客戶忠誠度計劃有成，消費者持有聯名卡訂單金額較平均已高出 12%。

除了深耕品牌合作，法人也著眼於富邦媒今年的物流布局，富邦媒目標新增 20 個衛星倉，並擴大自營車隊的經營規模，以加快配貨速度，強化競爭力。

隨著富邦媒 B2C 龍頭的品牌形象已樹立，站內擁有上百間品牌旗艦店，法人樂觀看待，未來大型國際品牌中持續增加可期，有助於公司達成 3 年內成長 25-30% 的年複合成長率營收目標。