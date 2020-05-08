土洋對作 投信和自營商聯手買超 力抗外資連5賣

台股今 (8) 日在年線反壓下吐回部分漲點，終場加權指數收在 10901.42 點，上漲 58.5 點，成交值較昨日放大至 1856.94 億元，其中，三大法人呈現連 5 賣，不過，賣壓主要仍來自外資，內資投信和自營商均呈現連續買超，續見土洋對作態勢。

三大法人今日在集中市場合計賣超 24.8 億元，呈連 5 賣，其中，外資續賣 41.2 億元，不過，投信買超 5.05 億元，為連 3 買，自營商買超達 11.4 億元，則是連 2 買。

觀察外資今日前 10 大賣超標的，依序為富邦 VIX 近 7.4 萬張，元大金近 3 萬張，台積電達 1 萬張，旺宏近 1 萬張，長榮航、晶電和友達均超過 5000 張，緯創、聯電和華航均超過 4000 張。

外資買超前 10 大標的則有鴻海 1 萬張，元大台灣 50 反 1 近 8000 張，國光生超過 7000 張，元大滬深 300 正 2、欣興達 6000 張，南茂和聯茂均達 5000 張之上，穩懋、開發金和華邦電均逾 3000 張。

投信方面，買超前 10 大標的依序為華通超過 3000 張，欣興超過 2500 張，台表科、智易、台燿、元太、惠特、聯茂、寶成均達 1000 張之上，台光電也獲買 800 餘張。

投信賣超前 10 大標的有奇鋐遭賣 2600 餘張，緯創達 1800 張，晶技、優群、群光、神達、原相和瀚宇博均超過 1000 張，南亞科和裕隆則遭賣 800 張上下。

法人指出，全球新冠肺炎疫情已見逐漸受控跡象，歐美各國陸續重啟經濟活動，疫情不確定感緩和；而就大盤技術面來看，上檔有年線壓力，但月線已形成強力支撐，短期指數將在年線與月線震盪整理後，可望向上突破年線。