尖點首季獲利衰退 EPS 0.15元 力拚第二季營運雙位數成長

PCB 鑽針及代鑽孔服務廠尖點 (8021-TW) 首季獲利受疫情干擾而衰退，營收 5.98 億元，稅後純益 2138 萬元，年減 30.63%，每股純益為 0.15 元，在產能利用率提升下，力拚第 2 季營收雙位數成長。

尖點第一季營收 5.98 億元，毛利率為 25.05%，季減 5.8 個百分點，年增 1.7 個百分點，稅後純益為 2138 萬元，季減 34.8%，年減 30.63%，每股純益為 0.15 元。

尖點指出，第 2 季短期需求大致平穩，如依鑽針及鑽孔的稼動率來看，第 2 季可望季增高個位數至雙位數，公司將全力降低管理費用，且轉投資虧損持續收斂，獲利能力將比上一年度來得好。

尖點認為，客戶端第二季訂單有持續性且平穩，鑽針及鑽孔稼動率從 3 月分別回升到 85% 以上及 70%，第 2 季維持相同水準，訂單未見太多提升或下滑，雖然 5 月及 6 月市場有雜音，會不會微幅下來仍待觀察，但就算下來也不會太多，若依鑽針及鑽孔稼動率來看，第二季可望季增高個位數、甚至雙位數成長。

2020 年尖點在鑽針目前仍維持原先規劃，持續進行製程去瓶頸化以及鍍膜產線擴充，假設下半年的市場需求沒有太大的不利因素，期望鑽針相較去年會有成長性；鑽孔部份，雖然營收減少但減虧效益可呈現在獲利上，目前也持續配合重要客戶進行擴產，產品應用上看好 5G、網通、高速晶片等相關需求，公司也持續佈局相關的客戶及產品開發。