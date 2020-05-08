〈每日外資外匯觀點〉美國負利率可能性升高 美元多頭撤出100大關

美國四月非農就業數據周五公布，預期將是美國史上最糟，市場擔心非農就業人口降幅大於預期，或薪資呈現負成長，本周美元指數觸及 100 大關後拉回，周五亞洲盤交易時間在 99.7 附近震盪，恐將進一步下跌。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

BK 資產管理董事總經理 Kathy Lien 表示，周五公布的美國非農就業數據將是有史以來最糟糕的，預估 4 月失業人數超過 2100 萬，這將使失業率升至 16%，而上一次失業率達到兩位數是在 1983 年。

Lien 認為，非農數據中，薪資可能是最大的意外。雖有經濟學家預計薪資增幅將穩定在 0.4%，年成長將從 3.1% 升至 3.3%，但大量報導卻指出，企業在發放工資的同時卻在減薪，倘若薪資成長轉為負值，而就業報告的其它部分符合預期，將可推動股市和美元兌日圓大幅下跌。

原本投資者看好周五美國 4 月非農就業數據公布前的漲勢，但從美國 2021 年 1 月份聯邦基金利率期貨報價顯示，市場預期聯準會有實施負利率的可能性，美元指數周四從 100 大關逆轉向下，Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 認為，現在就是非農就業數據公布前獲利了結的好時機。

美國勞工部周四公布的數據顯示，上周初請失業金人數達到 316.9 萬，過去七周的總人數達到 3350 萬。Indeed 招聘實驗室的經濟研究主管 Nick Bunker 擔憂美國勞動力市場的前景，目前不僅裁員的速度前所未見，企業招聘人才的意願仍然低迷，裁員範圍從面向消費者的行業擴大到了經濟的其他領域，即使美國許多地區開始恢復營業，失業率仍可能居高不下。

此外，美國第一季工人生產率下降速度為四年多來最快，工時降幅為 2009 年以來最大。U.S. Global Investors 首席交易員 Michael Matousek 認為，在高失業率的背景下，投資者仍可尋找安全標的進交易，在疫情題材下，黃金和美元正輪流吸納避險資金流入。