〈每日外資外匯觀點〉就業數據難樂觀 美元指數闖百大關恐遇伏

美元指數本周上攻進逼 100，市場關注周三晚間公布的有「小非農」之稱的美國 ADP 就業數據公布，預估四月就業人數將大幅減少逾 2000 萬人，倘若表現差於預期，周五公布的非農就業數據將更不樂觀，美元恐怕將受到打壓。

美國總統川普考慮推出新一輪企業減稅，且加速解封各州；美國 ISM 四月非製造業指數從上月的 52.5 降至 41.8，但優於市場預期的 36.8，激勵美元指數周二上漲最高來到 99.98，幾乎觸抵 100 大關。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

FXStreet 分析師 Flavio Tosti 指出，美元指數近期上漲，但 100 大關可能是目前難以攻克的關卡，從日線圖來看， 50 日均線具支撐，但依然陷於有限的波動區間。

過去六周有 3000 多萬美國人申請失業救濟， ING 策略師表示，封鎖造成的損失規模是市場目前關注的焦點，預估美國 4 月非農就業數據將減少 2100 萬個就業機會，失業率飆升至 16%；5 月將減少 1200 萬個工作機會，失業率上升到 22%。

ED&F Man Capital Markets 分析師 Edward Meir 表示，金融系統裏有很多刺激措施，央行將會非常寬松，利率可能會連續幾年為零，股市也會非常不穩定，但隨着全球經濟逐漸重新開放，整體樂觀情緒應會提振美元。

道明證券駐紐約資深外匯策略師 Mazen Issa 認為，目前股市和經濟之間脫節，儘盡管目前股市存在反彈的風險，但美元在很大程度上與股市的相對表現有關，由於收益率非常低，可供選擇的投資產品少之又少，美國股市的結構更像美元，更具防禦性。

AllianceBernstein 固定收益部門資深分析師 Eric Winograd 表示，市場越來越期待此次重啟經濟，但復甦將更為緩慢，如果未來幾個月的經濟數據不見反轉向上，恐怕將為市場帶來麻煩。