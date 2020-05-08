Google、Facebook預計多數員工今年都會在家工作

儘管對疫情接下來的發展仍存高度不確定性，科技巨頭 Facebook(FB-US) 和 Google(GOOGL-US) 週四 (7 日) 已告知員工，要大多數員工今年剩下時間均在家工作。

Facebook 表示，他們不打算最快在 7 月 6 日之前，重新開放大部分辦公室。公司發言人說，在決定是否重新開放前，公司將考慮各種因素，例如「公共衛生數據、政府指導和當地的差別情況」。

Google 執行長 Sundar Pichai 則在週四全體員工大會上宣布，員工很可能 2020 年剩餘時間都用遠端辦公。Pichai 指出，需要返回辦公室的人員可以在 6 月或 7 月回去，但將採取某些安全措施。

與 4 月時的評估相比，兩家公司均延長了在家工作的預期。

Google 上個月原本告知員工，在家辦公的時間延長到 6 月 1 日，並計畫在 6 月或 7 月重新開放辦公室時，將加強安全措施、錯開時間，並確保人們不會緊密接觸。但目前看來，計畫已經修改為更長時間在家工作。

Google 指出，公司不會支付在家工作時間員工的食品或健身費用，這些是他們在辦公室享有的內部福利。

Facebook 上個月的看法類似。執行長 Mark Zuckerberg 當時表示，大多數員工將在五月底之前在家工作，社群網路員工可能會是最後一批回辧公室的員工，但必須以交錯方式進行。

Facebook 和 Google 展現了主要矽谷大企業目前的態度，Facebook 現擁有超過 48000 名全職雇員，Google 的母公司 Alphabet 則有超過 12 萬名員工。