臉書要員工在家窩到年底 紐約州長：新收治確診病患66%都乖乖在家

臉書 (FB-US) 發言人週四 (7 日) 證實，臉書將允許大部分員工持續居家辦公直至今年年底，且在 7 月 6 日之前大部分的辦公室預計不會重新開放。

根據媒體報導，臉書執行長祖克柏 (Mark Zuckerberg) 之後將正式宣布此消息。

發言人表示，臉書仍會決定哪些員工必須進辦公室工作。

祖克柏上個月表示，由於大多數 Facebook 員工都能遠程完成工作，因此公司覺得「有責任讓不具有此彈性的大眾能優先取得共享的公共資源」。他同時宣布，至少在明年 7 月之前，臉書不會召開超過 50 人以上的聚會。

臉書是最早要求員工遠程辦公的大型科技公司之一，此後也進行相當多方法支援員工對應新冠病毒大流行。臉書核發 1000 美元獎金給員工作為居家辦公和照顧兒童所需，同時也提供他們 Portal 視訊設備，也允許有需求的員工請休。

在美國各州紛紛有意放寬防疫封鎖限制，重啟經濟之際，祖克柏上個月在財報電話會議上曾極力呼籲，倘若過早重新開放公共場所，新冠肺炎疫情和經濟潰堤的結果「幾乎肯定」會持續下去。

人在家中坐，毒從天上來？

然而，為了防疫而要求員工居家辦公便可安心了嗎？紐約州州長古莫 (Andrew Cuomo) 週三公布一項令人震驚的發現，紐約州新收治的 Covid-19 住院病例大多為居家且甚至未外出者。

古莫根據一份來自紐約 100 家醫院、涉及 1000 名病患的初始數據做出此結論。該數據顯示，66% 新增病例是大部分時間避疫在家的民眾，次高確診族群來自療養院，但僅占 18%，兩者相差懸殊。

古莫表示這令人相當意外，「我們本以為他們可能在搭乘大眾交通工具時感染，所以我們在大眾交通工具上採用特別的預防措施，但實際上不是，因為這些人根本就沒有外出。」

古莫指出，這些住院病例有近 84% 不通勤，也就是上班無須透過汽車、私家車、公共轉運或步行，這些病患大部分是退休或者失業者，整體而言，這些新增住院者約莫 73% 年齡在 51 歲以上。

古莫表示，「政府已經竭盡所能了，什麼都關閉了，社會也做了一切能做的了，現在一切要靠你自己，看你是否能盡一切手段保護自己。」