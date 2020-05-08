〈財報〉蘋果供應商科沃Q4營收獲利達標 盤後股價勁揚5%

蘋果晶片供應商科沃 (Qorvo) 週四 (7 日) 於美股盤後公布 2020 會計年度 Q4 財報，營收獲利符合市場預期，下一季度財測展望亦超越市場預期，刺激盤後股價大漲 5%。

週三 (29 日) 科沃 (QRVO-US) 上漲 2.56%，以每股 100.82 美元作收，在盤後公布財報後，科沃股價再大漲 5.53% 至每股 106.40 美元。

科沃股價 (圖片: Google)

基於 non-GAAP 財報關鍵數據：

毛利率報 49.6%

營業利益報 2.1 億美元

淨利報 1.85 億美元

稀釋後 EPS 報 1.57 美元，優於分析師預期的 1.32 美元

科沃財報 (圖片: ir.qorvo.com)

基於 GAAP 財報關鍵數據：

營收報 7.88 億美元，優於市場預期的 7.126 億美元

毛利率報 42.6%

營業利益報 1.02 億美元

稀釋後 EPS 報 0.43 美元

淨利報 5040 萬美元

公司財測與展望：

科沃執行長 Bob Bruggeworth 表示：「 科沃在疫情肆虐這樣充滿挑戰的環境下，依舊取得強勁業績，我為我們團隊的應對能力感到自豪，公司持續專注於支援客戶和發展技術。」

執行長指出，「隨著 5G 手機和其基礎架構、國防 (IDP) 、Wi-Fi 6 和物聯網(IoT) 的部署，我們的技術和營運能力比以往任何時候都更加重要」

本季度科沃以 4 億美元和 1 億美元收購超寬頻 (UWB) 技術供應商 Decawave 和微波 RF 通訊公司 Custom MMIC，有望擴大公司在智慧手機、通訊、汽車、國防、航太和 IoT 應用發展。

Decawave 是全球唯一一家 UWB 定位晶片供應商，提供半導體解決方案、軟體、模組與參考設計。Custom MMIC 則是國防和航空航天應用的高性能 GaAs 和 GaN MMIC 的先驅者。

科沃透過 GaN 功率放大器，實現 6 GHz 以下的 5G 網路部署，並借助一系列高性能 4G 和 5G 組件，支援三星 Galaxy S20 平台；同時加快 Wi-Fi 6 的出貨量，並強化訊號放大器的設計，贏得家庭數位傳輸的份額。

科沃為全球唯一擁有射頻前端半導體產品器件的公司，專門設計、製造與提供射頻晶片，讓手機能連接無線網路，總部位於北卡羅萊納州，市值 116.63 億美元。

科沃財務長 Mark Murphy 表示：「科沃的營收、毛利率和現金流表現，證明公司在充滿挑戰的環境下，仍有穩健的經營狀況。」

他說：「儘管我們下一季度財測展望，反映出在 COVID-19 疫情下供需承受打擊，但我們對 5G 手機和基礎設施的持續增長感到鼓舞，我們對業務的長期增長動力仍然充滿信心。」

2021 會計年度 Q1 財測關鍵數據：

營收為 7.1 億美元至 7.5 億美元區間，Zack 分析師預期為 6.791 億美元

non-GAAP 稀釋後 EPS 約為 1.13 美元，Zack 分析師預期為 1.082 美元

non-GAAP 毛利率為 47.5%

自年初以來，科沃股價已下跌 15.4%，超過標普 500 指數的跌幅 - 11.8%。