蘋果新款MacBook Pro上市 台供應鏈受惠

蘋果 (AAPL-US) 4 日透過官網發布新款 13 吋 MacBook Pro 筆記型電腦，採用剪刀式鍵盤 (Magic Keyboard) 取代蝶式鍵盤，台系相關鏈可望同步受惠，包含供應背光模組的瑞儀 (6176-TW)、剪刀腳鍵盤供應商茂林 - KY(4935-TW) 與機殼廠可成 (2474-TW) 等都將受惠。

另外負責協助 MacBook Pro 筆電代工廠則有鴻海 (2317-TW) 與廣達 (2382-TW)。

蘋果繼發表 iPad Pro、MacBook Air、iPhone SE 等新品後，再度發布新一代 MacBook Pro，並同步開放預購。

蘋果今年因應新冠肺炎 (COVID-19) 疫情，僅透過官網發布新品，不舉辦實體發布會，但受惠遠端工作、線上學習等商機發酵，筆電、平板需求急遽成長，蘋果持續推新品搶市，台供應鏈因應客戶需求積極趕工備貨，營運添新柴火。

蘋果日前公告第二季財報，無畏疫情衝擊仍繳出優於市場預期成績單，但面對疫情不確定性未提供下季財測，並示警 iPhone 營收將下滑，但市場看好，隨著疫情趨緩，需求將逐步回溫，加上宅商機、訂閱服務支撐，蘋果營運不看淡。

新款 MacBook Pro 搭載英特爾 (INTC-US) 第 8 代 4 核心 i5 處理器，高階機型可選配第 10 代 4 核心 i5 處理器和 16GB RAM，繪圖、影片處理效能可望提升達 80%。