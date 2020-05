〈宏正法說〉歐美需求保守看 Q2力拚持平去年同期

宏正 (6277-TW) 今 (7) 日舉辦線上法說會,財務長暨發言人陳健南表示,第 1 季疫情影響亞洲地區,但隨著歐美疫情爆發,第 2 季歐美需求將轉趨保守,目前訂單能見度可看到 6 月,但受物流、疫情不確定仍大,力拚回到去年水準。

展望今年,陳健南表示,第 2 季歐美疫情延燒,恐影響相關需求保守,亞洲地區則關注印度、中東貨物運輸,原定專案開標也恐遞延,預期下半年各國政府因應遠端需求,仍大規模投資公共建設、遠距設備,中長期仍可望受惠。

股利發放政策方面,陳健南指出,公司章程已修改,今年董事會將視整體營運狀況考慮每季配發。

宏正今也公告 4 月營收合併達 3.62 億元,月減 8.39%、年減 7.07%,累計今年前 4 月合併營收達 15.15 億元,年減 1.95%。

宏正第 1 季合併營收 11.53 億元,季減 13.69%、年減 0.22%,毛利率 60.51%,季減 0.71 個百分點、年增 0.82 個百分點,營益率 11.41%,季減 5.47 個百分點、年減 1.41 個百分點,稅後純益 3.02 億元,季增 10.11%、年增 159.51%,每股純益 2.53 元。

產品營收方面,宏正第 1 季 IT 架構管理解決方案 (Non Over IP) 占比 28.1%,IT 架構管理解決方案 (Over IP) 占比 10.4%,IT 架構管理解決方案 SMB 占比 23.1%,專業影音 20.2%、USB 周邊設備 6.6%,連接線材 4.8%,其他 6.7%,其中受惠宅商機,遠端、USB 周邊、專業影音皆有成長。