〈財報〉逆境成長！Lyft Q1營收優於預期 乘車人數增加 盤後飆漲16%

Lyft (LYFT-US) 週三盤後股價飆漲 16% 以上，係因該公司第一季營收和乘車人數均優於預期。

關鍵財報數據 vs. 華爾街預期

調整後每股虧損：1.31 美元 vs.62 美分 (Refinitiv 調查的共識預期)

營收：9.557 億美元 vs. 8.93 美元 (Refinitiv 調查的共識預期)

活躍用車人數：年增 3% 至 2120 萬人

來自每位活躍用車者的營收：45.06 美元

然而，考量 Covid-19 大流行的影響難以預測，因此難以直接將 Lyft 的實際結果與估計值進行比較。

雖然 Lyft 虧損的程度比預期更糟糕，但已較去年同期改善許多，去年是該公司首次上市後公開財報，當時每股虧損達驚人的 9.02 美元。

2019 年第四季 Lyft 淨損縮減至 3.56 億美元，2020 年第一季淨損 3.981 億美元。

然而，在 Covid-19 衝擊旅遊和運輸的背景下，Lyft 活躍用車人數仍較去年同期增加了 3%。

此前，因 Covid-19 造成巨大衝擊，Lyft 宣布裁員 17% 人力或近 1000 人並讓其他約 300 人休無薪假。 (詳見：繼 Uber 裁員後 Lyft 宣布裁員 17% 再放員工無薪假)

無獨有偶，Lyft 最大勁敵 Uber (UBER-US) 週二也再宣布裁員 14% 人力或約 3700 人，週三盤後股價也大漲 7% 以上。

Lyft 與 Uber 週二均在加州面臨一樁新訴訟，加州 3 個城市以及加州檢察總長 Xavier Becerra 起訴 Lyft 和 Uber，不應將其與駕駛員之間視為承攬關係，而應依據加州今年初新生效的「零工經濟法」歸類為僱傭關係。

Lyft 與共享乘車公司一樣，Lyft 將營收很大一部分支付給駕駛，但普遍不提供員工福利，例如帶薪病假之類的福利，在 Covid-19 衝擊駕駛生計的時期，令駕駛生活更緊迫。