兆豐金4月獲利回神稅後純益達34.37億元 年增25%

4 月股債止跌回穩，兆豐金 (2886-TW) 獲利也跟著回神，4 月獲利轉虧為盈，單月稅後純益 34.37 億元、年增幅 24.6%，累計 4 月稅後純益 53.66 億元，每股稅後純益 (EPS)0.39 元。

兆豐金 3 月受股災拖累，導致金融商品投資部位蒙受評價損失，3 月評價損失高達 20 億元，銀行單月淨損 17.93 億元，母公司金控單月淨損 15.65 億元，所幸隨著疫情趨緩，帶動全球股市反彈，4 月股債投資部位評價利益約 12 億元，帶動銀行重回先前獲利水準。

兆豐金副總林瑞雲表示，4 月金融商品隨股債回穩，使得財務投資部位評價利益轉正，單月評價利益約 12 億元，等於回沖前月的評價損失，加上銀行兩大獲利核心部位，手續費與淨利息收益持穩，使得銀行與金控獲利轉虧為盈，單月稅後純益分別為 30.06 億元、34.37 億元。

兆豐金單月稅後純益 34.37 億元、年增幅近 25%，累計前 4 月稅後純益 53.66 億元，但受 3 月虧損影響，導致前 4 月獲利仍較去年同期大減 48%，累計今年前 4 月每股稅後純益 (EPS) 共 0.39 元。

展望後市，林瑞雲表示，今年受新冠肺炎疫情影響，讓金融市場在不確定性下劇烈震盪，加上因應疫情推出的降息與紓困方案，難免影響銀行淨利息與金融投資的收益表現，成為影響銀行獲利的最大變數。