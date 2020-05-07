逾8成台灣家族企業掌門人事業傳承「放權不放手」

資誠聯合會計師事務所今 (7) 日發布《2020 台灣家族企業傳承白皮書》，調查發現，高達 8 成家族企業對於接班傳承態度為「放權不放手」，其中有 4 成以上的家族企業屬於「君王型」，另有 37% 屬於「將軍型」。

白皮書內容指出，與歐美日等具有百年歷史的家族企業相比，台灣的家族企業目前正邁向環球家族企業發展周期中的「青壯期」，且台灣家族企業因發展起步較晚，調查指出 56% 的受訪者仍是家族企業的創辦人，35% 以傳承至第二代，僅 9% 是由第三代、甚至第四代掌舵。

資誠表示，相較之下美國家族企業自 2009 年起由第三代掌權的比例高達 23%，因此從環球家族企業發展週期來看，台灣目前的家族企業仍處於「青壯年」階段，未來將面臨家族傳承、企業接班與轉型等挑戰。

調查發現，台灣家族企業掌門人年齡有偏高趨勢，33% 的企業掌門人年齡分布在 60 歲到 69 歲區間，24% 的家族企業掌門人年齡則落在 50 歲到 59 歲區間，另有 12% 的家族企業其掌門人已年過 7 旬。

以領導風格來說，44% 的家族企業領導人屬君王型，意即除非領導人過世，否則不會交棒離開領導人位置，37% 則為將軍型，這類型的領導人可能因某些因素被迫交棒，但只要繼承者能力不足而無法勝任時，就會隨時重新掌權。

在傳承部分，目前仍有超過半數的台灣家族企業計畫將事業交棒給子女，但目前僅 10% 完成交棒，44% 則表態將準備傳承給子女，顯示台灣家族企業仍偏好以家族 CEO 為主。另外，33% 領導人尚未考慮傳成問題，主要是認為年紀尚輕，還不到規劃交棒的時候。

資誠表示，調查結果顯示台灣高達 8 成以上企業屬於「君王型」及「將軍型」，反映出企業主在交班過程時多半是「放權不放手」，而調查也發現，君王型掌門人有 50% 還沒考慮傳承問題，是所有領導類型當中比例最高的，突顯掌權者「君王型」的人格特質。

白皮書內容指出，這些君王型掌權者「尚未考慮傳承問題」的比例並未隨著年齡增加而降低，但要注意的是，越晚考慮傳承問題就代表越少時間執行傳承計畫、培養接班人以及與家族成員間達到傳承共識，存在著一定的傳承風險。

資誠表示，為降低太晚規劃傳承問題而引發的風險，加上掌權者在交接班時會面臨的心理層面問題，建議家族企業在規劃接班時可考慮加入影子導師（mentor）從旁協助。