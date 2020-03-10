金管會抄底金控家族 緊盯大股東持股透明化

金管會明 (11) 日將赴立法院進行業務報告，根據書面報告顯示，國內家族化金控股東不透明，為強化金融業公司治理，推動金控公司、銀行大股東股權結構透明化，今 (2020) 年 7 月起 ，金融機構大股東申報持股時，必須揭露其背後的實質受益人或最終控制權人，但經過去年下半年金檢，發現仍有多家金控尚未落實，金管會要求立即改善，金控須建立實際查核機制，7 月後若仍未落實，最高將開罰千萬元。

金管會主委顧立雄明天上午將赴立法院財委會進行業務概況報告，由於國際洗錢防治機構高度重視「最終實質受益人」，加上國內家族化金控股東不透明，無法看出誰是具控制力股東的「關係人」，因此，金管會主委顧立雄上任後，積極推動金控股權結構透明化，並且在去年對此進行金檢。

據金管會最新出爐金檢報告顯示，金控公司在大股東股權管理方面，被金管會揪出有兩項缺失，第一、沒有確實要求法人大股東提供公司登記資料，以辨識其「最終實質受益人」，導致年報資訊與利害關係人系統建檔資料，有不相符情形。第二、金控未建立控管機制，來提醒法人大股東必須按月申報持股變動情形。

金管會要求金控公司要立即改善，包括金控公司須請法人大股東提供公司登記資料，並對法人大股東所提供的資料建立查證機制，以確認關係人資料正確性。同時，凡是持有金控公司已發行有表決權股份總數超過 10%，應依規定，每月 5 日前填好申報表，按月申報持股變動。

金管會表示，一旦 7 月法規開始實施，大股東若逾期未依規定申報，不僅持有股份不具有表決權，還會被要求限期處分，並且按照銀行法第 128 條第 3 項處以 200~1000 萬元罰鍰。