疫情下企業生存之道 KPMG：提升三大韌性強化體質

新冠肺炎疫情重挫全球產業與企業營運，KPMG 表示，在充滿未知變數的環境中，企業能否生存取決三大韌性，包括財務、營運與商業，藉由強化這三大支柱，才能讓企業在時間與環境變遷下持續改變與生存。

KPMG 安侯建業主席于紀隆表示，新冠肺炎至今仍持續衝擊著全球經貿的運轉，範圍涵蓋企業需求、供應鏈、金融市場、勞動力和日常業務等各大面向，而面對經濟不確定性，企業應努力保持彈性，包括技術不斷的創新、供應鏈的擴展與面對客戶不斷變化的期望。他認為，企業現在必須緊急評估各面向之韌性能力，研究問題所在，並對其進行審查，以確保企業續航力及成功的可能性。

KPMG 安侯財務顧問財務重組服務部門副總方偉倫指出，企業如果缺乏財務韌性，就無法支撐商業上與運營上所需的韌性，尤其企業現有的財務系統將面臨更加不利且不穩定的環境，獲利能力、現金流量及融資渠道恐會同時面對挑戰。

方偉倫進一步指出，建議企業可從三大面向檢視財務韌性，包括：財務面的壓力測試及預測、流動性及融資議題，以及財務危機處理及因應計畫等三大方向，檢視並提高公司本身財務韌性。

方偉倫表示，過去有不少企業家遭逢困境以咬牙苦撐方式因應，但在缺乏專業協助下，經常錯失最佳時機延誤部署，最終導致資源耗竭甚至被迫退場，但其實企業在預防困境來臨時，不妨效法我國防疫措施，以「超前部署」的方式強化財務體質，才能在面對疫情降低衝擊。

KPMG 顧問部執行副總劉彥伯建議， 企業可從優化管理系統六大構面著手 - 策略校準、建構任務導向新的組織結構與敏捷式文化、數位人才的培育、服務流程優化、資訊科技的治理與整合，與智能化製造創新技術應用等，帶領企業化危機為商機。