疫情重創獲利 法人估今年企業配息恐縮減4成

新冠肺炎疫情重創全球景氣與企業獲利，富達國際表示，企業因應經濟衰退將持續撙節開支，並減少股利發放，預估這次疫情恐讓企業配息平均減少約 4 成，縮減幅度較金融海嘯時期增加一倍。

富達國際發布最新白皮書指出，企業削減配息可能是企業陷入困境的警訊，受新冠肺炎疫情肆虐，企業相繼縮減開支，保留現金為經濟衰退預做準備，回顧 2008 年金融海嘯時期，企業配發股息平均約縮減 20%，這次疫情平均配息可能比金融海嘯增加一倍，換言之，股利可能因此縮減 40%。

富達國際表示，部分企業縮減配息是依據監理機構的指示，但也有部分企業削減配息則是因現金流下降或憂慮現金流將減少而採取的保護性措施。

另外，部分企業則是選擇延遲配息，主要是受限於防疫的社交限制令，導致無法召開股東會議通過配息議案。

值得注意的是，並非所有企業都減少配息，不少企業正按原定計劃配發股息，而有部分企業甚至增加配息，例如現金流強勁的中國企業，因應官方政策增加配息，包括金融業、能源業及房地產開發業的國企，當中為數不少今年的資產負債表仍強勁，資金可靈活分配。

富達國際表示，短期的市場困境，對於業務穩固的企業不至於構成影響，大部分企業的管理優劣差異，主要取決於現金流的彈性、資產負債表的實力，以及股息政策的可持續性。