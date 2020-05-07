鉅祥首季吃業外損失的虧 每股虧0.2元

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 首季因匯兌、金融資產減損等業外損失 1.25 億元，單季轉為虧損，稅後虧損 3790 萬元，較上一季及去年同期由盈轉虧，每股虧損 0.2 元，第二季營運仍須視疫情發展而定。

鉅祥主管指出，由於 4 月全球金融市場走勢趨於穩定，部分金融資產減損已在 4 月沖回。

鉅祥今年第一季營收 10.36 億元，毛利率為 25.35%，季減 0.91 個百分點，年增 0.3 個百分點。

鉅祥去年稅後純益 3.32 億元，年增 13.76%，每股純益 1.79 元，日前董事會決議，去年盈餘每股擬配發 1.3 元現金股利，優於上一年 1.26 元。

鉅祥 2018 年投入車用光學領域產品開發，積極尋求測試與認證，鎖定銷售對象以二、三線汽車電子廠為主。總經理林映碩日前法說會中強調，目前汽車搭載的車用光學鏡頭產品，已從過去僅 1 顆倒車光學影像鏡頭，發展成包括後照、環艙影像光學系統的配置，所需鏡頭數達 8 顆，顯見市場需求成長。

鉅祥開發的車用光學系統產品，除本身具備金屬沖壓件、塑膠射出件等製程能力，也有轉投資軟板廠旭軟 (3390-TW) 搭配所需的外購鏡片與感測器，目前鉅祥對車用鏡頭組的開發，以 1G(玻璃鏡片) 加 3P(塑膠鏡片) 設計。

此外，由於肺炎疫情延燒至東南亞，馬國首相丹斯里慕尤丁 3 月 16 日晚間宣布，實施行動管制令 (Perintah Kawalan Pergerakan)，3 月 18 日至 5 月中全國封城，境內企業、工廠全面停工，鉅祥馬國子公司也因此停工，但在台商矽晶圓、被動元件馬國廠先後已獲准提前復工之下，鉅祥主管今日指出，馬國廠也已提出提前復工的申請，並且已獲利恢復 50% 產能。

鉅祥馬來西亞子公司 2019 年營收佔集團合併營收比重 4.54%，主要生產沖壓件以供應當地設廠國際企業，應用端包括汽車、3C、電器等。