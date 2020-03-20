鉅祥營運回溫 去年獲利成長13% 擬配現金股利1.3元

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 去年獲利成長，董事會今 (20) 日通過去年財報，稅後純益為 3.32 億元，年增 13.76%，每股純益 1.79 元，董事會決議去年盈餘每股擬配發 1.3 元現金股利，優於上一年 1.26 元，以鉅祥今日收盤價 17.1 元計算，現金殖利率為 7.6%。

鉅祥 2019 年營收 49.95 億元，毛利率 26.26%，年減 0.53 個百分點，稅後純益為 3.32 億元，年增 13.76%，每股純益 1.79 元。

鉅祥 2018 年投入車用光學領域產品開發，積極尋求測試與認證，鎖定銷售對象以二、三線汽車電子廠為主。總經理林映碩日前法說會中強調，目前汽車搭載的車用光學鏡頭產品，已從過去僅 1 顆倒車光學影像鏡頭，發展成包括後照、環艙影像光學系統的配置，所需鏡頭數達 8 顆，顯見市場需求成長。

鉅祥開發的車用光學系統產品，除鉅祥本身具備金屬沖壓件、塑膠射出件等製程能力，也有轉投資軟板廠旭軟 (3390-TW) 搭配所需的外購鏡片與感測器，目前鉅祥對車用鏡頭組的開發，以 1G(玻璃鏡片) 加 3P(塑膠鏡片) 設計。

此外，由於肺炎疫情延燒至東南亞，馬國首相丹斯里慕尤丁 16 日晚間宣布，實施行動管制令 (Perintah Kawalan Pergerakan)，3 月 18 日至 3 月 31 日全國封城 14 天，境內企業、工廠全面停工，鉅祥馬國子公司也因此停工，但在台商矽晶圓、被動元件馬國廠先後已獲准提前復工之下，鉅祥主管今日指出，馬國廠也已提出提前復工的申請。

鉅祥主管指出，馬來西亞子公司 2019 年營收佔集團合併營收比重 4.54%，主要生產沖壓件以供應當地設廠國際企業，應用端包括汽車、3C、電器等。