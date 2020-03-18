〈馬來西亞鎖國〉精成、鉅祥馬國生產線停工 產能影響低於10%

馬來西亞實施鎖國，境內企業、工廠今 (18) 日起停工 14 天，其中受影響的 PCB 廠精成科技 (6191-TW)、沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 皆表示，配合停工，但估計對總產能影響不及 1 成。

由於新冠肺炎疫情延燒至東南亞，馬國首相丹斯里慕尤丁 16 日晚間宣布，實施行動管制令 (Perintah Kawalan Pergerakan)，3 月 18 日至 3 月 31 日全國封城 14 天，境內企業、工廠全面停工。

鉅祥主管指出，馬來西亞子公司 2019 年營收佔集團合併營收比重 4.54%， 停工將影響公司營運活動，實際影響程度則視疫情後續發展，及復工情形而定。

鉅祥馬國子公司生產沖壓件以供應當地設廠國際企業，應用端包括汽車、3C、電器等。

精成科則透過海外購併的模式，持有日本 PCB 廠 ELNA Printed Circuits Co., Ltd 的 70% 股權，而 ELNA Printed Circuits 在馬來西亞也有設廠，精成科在 2018 年完成購併後，也對此馬國生產線投入上億元資本支出，用於改善製程。

精成科主管指出，ELNA Printed Circuits 馬來西亞廠月產能約 PCB 20 萬呎，占集團產能比重不及 10%，但將配合馬國措施進行停工。